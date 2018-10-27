Türk-Alman iş dünyasının yol haritası JETCO ile çizildi

AYŞENUR SAĞLAM - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Almanya'nın Türkiye'nin en önemli ticari partnerlerinden olduğunu belirterek, "Üçüncü ülkelerde iş birliği konusuna özel önem veriyoruz. Bu alanda daha fazla fırsat olduğunu düşünüyoruz." dedi. Olpak, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve beraberindeki heyetin Ankara temaslarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Almanya'nın Türkiye'nin en önemli ticari partnerlerinden olduğunu vurgulayan Olpak, ticari ve ekonomik açıdan bakıldığında karşılıklı ilişkilerden memnun olduklarını ifade etti. Olpak, "Türkiye, toplam 36 milyar dolarlık karşılıklı ticarette açık veriyor. Bu açığın sadece mal açısından kapatılması söz konusu olamayabilir ama hizmetler açısından yaklaşık 7 milyar dolarlık farkın kapatılması için çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Olpak, iki ülkenin siyasi ilişkilerde sıkıntılı bazı süreçler atlattığına işaret ederek, iki gün boyunca Altmaier ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilen toplantılarda "birlikte güçlüyüz" mesajı verildiğini aktardı.

Enerji alanındaki iş birliği için de Türkiye'deki fırsatlar, varsa aşılması gereken sorunları masaya yatırdıklarını anlatan Olpak, daha çok yenilenebilir enerji alanında neler yapılabileceği üzerinde durulduğunu bildirdi. Toplantılar kapsamında finansman alternatifleriyle ilgili önerilerin de konuşulduğu bilgisini veren Olpak, şöyle konuştu: "Üçüncü ülkelerde iş birliği konusuna özel önem veriyoruz. DEİK, 145 iş konseyiyle faal. Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden birliktelik teklifleri var. Bu alanda daha fazla fırsat olduğunu düşünüyoruz. Almanya, ihracatımızda bir numara, ithalatımızda ise ikinci sırada gelen en yakınımızdaki ticari partnerimiz. Özellikle ticareti ve yatırımı tetikleyeceğine inandığımız hermes kredilerinin önceki seviyelerine çıkartılması, sonrasında ise artırılmasına olan ihtiyacımızı dile getirdik. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusu önemli başlıklarımızdandı. Bunlar önemli fırsat alanları olarak görünüyor." - "Akıllı şehirlerden Endüstri 4.0'a temel konuları tanımladık"