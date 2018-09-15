FİNANS

Türk-Amerikan eğitim iş birliğinde yeni açılım

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2018 14:45 | Son Güncelleme

DEİK tarafından İstanbul'da ağırlanan ABD'nin Maryland eyaleti merkezli üniversitelerin temsilcilerinden oluşan bir heyet, Boğaziçi, Koç, Sabancı, Bahçeşehir ve İstanbul Aydın Üniversitelerini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - ABD’nin Maryland eyaleti merkezli üniversitelerin temsilcilerinden oluşan bir heyet, Washington Ticaret Müşavirliği organizasyonu ile Türkiye’yi ziyaret etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan ( DEİK) yapılan açıklamaya göre, ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında yeni çözümler üretilmesi için ABD'nin Maryland eyaleti ile Kocaeli arasında "kardeş şehir" çalışmaları başlatıldı.

İki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda öne çıkan biyoteknoloji/yaşam bilimleri, tıbbi cihazlar, Ar-Ge, bilgi ve iletişim teknolojileri, biyomedikal, yazılım, siber güvenlik, perakende-gıda, havacılık ve savunma sanayi alanlarında iş birliğini güçlendirmek amacıyla Maryland eyaletinde faaliyet gösteren üniversiteler ile Türkiye’deki üniversiteler arasında ilişkilerin geliştirilmesi için bir program hazırlandı.

Maryland eyaleti ile Kocaeli ilinin "kardeş şehir" olmasıyla başlayan süreçte, Maryland eyaleti merkezli üniversitelerin temsilcilerinden oluşan bir heyet Türkiye'yi ziyaret etti.

Maryland Loyola Üniversitesi Başkanı Brian Linnane, Capitol Teknoloji Üniversitesi Başkanı Dr. Bradford Sims, Maryland Bağımsız Kolej & Üniversite Derneği (MICUA) Başkanı Tina Bjarekull, Maryland Üniversitesi Baltimore Kampüsü Dekanı Philips Rous, Maryland Yüksek Eğitim Komisyonu Başkanı Anwer Hasan, TASC ve Maryland Kardeş Devlet Üyesi Başkanı Gunay Evinch ve Maryland Üniversitesi Amerika Diyanet Merkezi Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Aydilek tarafından oluşturulan 9 kişilik heyet, İstanbul’da DEİK tarafından ağırlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olarak kentte çeşitli temaslarda bulunduktan sonra İstanbul’a gelen heyet, DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi ve Türkiye- ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından oluşturulan program ile Boğaziçi, Koç, Sabancı, Bahçeşehir ve İstanbul Aydın Üniversitelerini ziyaret etti.

Heyete, Türk yüksek öğretimindeki son gelişmeler hakkında bilgi verildi ve Türk-Amerikan ilişkileri hakkında sunum yapıldı. Heyet için ayrıca, İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini içeren bir kültür turu düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Aydın, yapılan ziyaretin ve üniversiteler arasındaki görüşmelerin; üniversitelerin öğrenci değişim programları, teknolojik iş birliği, ortak çalışmalar, laboratuvar ve teknoloji merkezlerinde iş birliği alanlarında yeni projeleri beraberinde getirmesini beklediklerini kaydetti.

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