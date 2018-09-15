Türk-Amerikan eğitim iş birliğinde yeni açılım

İSTANBUL (AA) - ABD’nin Maryland eyaleti merkezli üniversitelerin temsilcilerinden oluşan bir heyet, Washington Ticaret Müşavirliği organizasyonu ile Türkiye’yi ziyaret etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan ( DEİK) yapılan açıklamaya göre, ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında yeni çözümler üretilmesi için ABD'nin Maryland eyaleti ile Kocaeli arasında "kardeş şehir" çalışmaları başlatıldı.

İki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda öne çıkan biyoteknoloji/yaşam bilimleri, tıbbi cihazlar, Ar-Ge, bilgi ve iletişim teknolojileri, biyomedikal, yazılım, siber güvenlik, perakende-gıda, havacılık ve savunma sanayi alanlarında iş birliğini güçlendirmek amacıyla Maryland eyaletinde faaliyet gösteren üniversiteler ile Türkiye’deki üniversiteler arasında ilişkilerin geliştirilmesi için bir program hazırlandı.

Maryland eyaleti ile Kocaeli ilinin "kardeş şehir" olmasıyla başlayan süreçte, Maryland eyaleti merkezli üniversitelerin temsilcilerinden oluşan bir heyet Türkiye'yi ziyaret etti.