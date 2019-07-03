Türk araçlarının ihracat taşıma sayıları yüzde 9 arttı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin (UND), Mayıs 2019 Karayolu Taşıma İstatistikleri raporunda Türk araçlarının ihracat taşıma sayıları 2019 yılı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 103 bin 914 adetten 112 bin 963 adede çıktı.

UND'den yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-mayıs toplamında ise Türk araçlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış ile 515 bin 141 adet ihracat taşıması gerçekleştirdi.

Yabancı araçların geçen yıl mayıs ayında 31 bin 860 adet olan taşıma sayıları 2019 yılı mayıs ayında yüzde 1 artış ile 32 bin 175 adete çıktı. Bu yılın ocak-mayıs toplamında ise yabancı araçlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düşüş ile ilk 5 ayda 145 bin 160 adet ihracat taşıması gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ihracat taşımasında, Türk ve yabancı araçlar bu yılın beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış ile 660 bin 301 adet ihracat taşıması yaptı. Geçen yılın mayıs ayında 103 bin 914 adet olan ihracat taşıma sayıları 2019 yılı mayıs ayında yüzde 9 artış ile 112 bin 863 adet oldu.