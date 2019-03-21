Hatay'da, Irak, Suriye, Filistin, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerinden yaklaşık 120 sanayicinin katılımıyla "Türk Arap İş insanları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hatay Şubesi tarafından düzenlenen toplantıda Türk ve Arap iş dünyası temsilcileri bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, programda yaptığı konuşmada, ilki İstanbul’da gerçekleştirilen toplantının altıncısının Hatay'da yapılmasının önemine değindi.

Hatay'ın doğru bir tercih olduğunu ifade eden Doğan, "Valilik olarak bu toplantıyı biz de çok önemsiyoruz. Burası Anadolu ile Orta Doğu’nun birleştiği, medeniyet tarihinin yeşerdiği topraklar. Burası ticaretin, tarımın, sanayinin, turizmin şehri. Burası medeniyetlerin beşiği. Biz bu topraklara bin yıl önce gelmişiz ve inşallah da ebediyen yaşayacağız." dedi.

İskenderun Körfezi'nin kent için önemli bir avantaj olduğunu anlatan Doğan, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Hatay’ın yapmış olduğu ihracat yaklaşık 3 milyar dolar. Bizim gümrüklerimizden yapmış olduğumuz ihracatla birlikte toplam 6 milyar dolar. 2018 yılında Türkiye’nin 168 milyar dolar ihracat yaptığını hesaplarsak 81 il içerisinde ilimizin ihracattaki payının ne kadar büyük olduğu ortaya çıkmaktadır."