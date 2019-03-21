FİNANS

Türk Arap İş insanları İstişare Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 14:12 | Son Güncelleme

MÜSİAD Hatay Şubesi tarafından düzenlene toplantıya Irak, Suriye, Filistin, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden yaklaşık 120 sanayici katıldı

Hatay'da, Irak, Suriye, Filistin, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerinden yaklaşık 120 sanayicinin katılımıyla "Türk Arap İş insanları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hatay Şubesi tarafından düzenlenen toplantıda Türk ve Arap iş dünyası temsilcileri bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, programda yaptığı konuşmada, ilki İstanbul’da gerçekleştirilen toplantının altıncısının Hatay'da yapılmasının önemine değindi.

Hatay'ın doğru bir tercih olduğunu ifade eden Doğan, "Valilik olarak bu toplantıyı biz de çok önemsiyoruz. Burası Anadolu ile Orta Doğu’nun birleştiği, medeniyet tarihinin yeşerdiği topraklar. Burası ticaretin, tarımın, sanayinin, turizmin şehri. Burası medeniyetlerin beşiği. Biz bu topraklara bin yıl önce gelmişiz ve inşallah da ebediyen yaşayacağız." dedi.

İskenderun Körfezi'nin kent için önemli bir avantaj olduğunu anlatan Doğan, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Hatay’ın yapmış olduğu ihracat yaklaşık 3 milyar dolar. Bizim gümrüklerimizden yapmış olduğumuz ihracatla birlikte toplam 6 milyar dolar. 2018 yılında Türkiye’nin 168 milyar dolar ihracat yaptığını hesaplarsak 81 il içerisinde ilimizin ihracattaki payının ne kadar büyük olduğu ortaya çıkmaktadır."

Doğan, Hatay'da 3'ü faal, biri bitme sürecinde, dördü de yapım aşamasında 8 organize sanayi bölgesi olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda İskenderun Körfezi'nde en kıymetli şey arazi. Çünkü yatırımcıların fabrika kurabilmesi için en kıymetli şey arazi. Hatay 2018 yılı içerisinde vergi sıralamasında yedinci. 2018 yılı içinde vergi tahakkukumuz 12 milyar lira. Bu rakamlar Hatay’daki ticaretin büyüklüğünü göstermesi açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Programa, Irak, Suriye, Filistin, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerinden yaklaşık 120 sanayicici ile MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Mehmet Yarar, MÜSİAD Hatay Şube Başkanı Abdullah Bozatlı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Onur Yıldız da katıldı.

PARTNER Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince... Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
İSO/Bahçıvan: Dijitalleşme kalkınma stratejimizin merkezinde olmalıİSO/Bahçıvan: Dijitalleşme kalkınma stratejimizin merkezinde olmalı
KDV indirimi süresinin uzatılması mobilyacıları sevindirdiKDV indirimi süresinin uzatılması mobilyacıları sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arap Hatay türk

En Çok Okunan Haberler

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Yüzde 22 indirim kampanyası bugün başlıyor

Yüzde 22 indirim kampanyası bugün başlıyor

O hesaplarla ilgili flaş açıklama! Yükseltildi

O hesaplarla ilgili flaş açıklama! Yükseltildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fındıkta 'kahverengi- yeşil kokarca' tehdidi

Fındıkta 'kahverengi- yeşil kokarca' tehdidi

İSO/Bahçıvan: Dijitalleşme kalkınma stratejimizin merkezinde olmalı

İSO/Bahçıvan: Dijitalleşme kalkınma stratejimizin merkezinde olmalı

KDV indirimi süresinin uzatılması mobilyacıları sevindirdi

KDV indirimi süresinin uzatılması mobilyacıları sevindirdi

Defne Pelet Hatay‘ın defnelerini enerjiye dönüştürüyor

Defne Pelet Hatay‘ın defnelerini enerjiye dönüştürüyor

THY Genel Müdürü Ekşi: Boeing 737 Max tipi uçaklarda yazılım hatası görülüyor

THY Genel Müdürü Ekşi: Boeing 737 Max tipi uçaklarda yazılım hatası görülüyor

TOGEMDER’in organize ettiği "Cemre Çarşısı" 29 Mart'ta başlıyor

TOGEMDER’in organize ettiği "Cemre Çarşısı" 29 Mart'ta başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.