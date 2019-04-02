FİNANS

Türk ayakkabısı görücüye çıkıyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 14:13 | Son Güncelleme

Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, binin üzerinde ayakkabı markasının katılımıyla yarın CNR Expo'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Kendi alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olan Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), binin üzerinde markanın katılımıyla yarın başlayacak. Fuarla, Türk ayakkabısı uluslararası alanda görücüye çıkacak.

CNR Expo'nun açıklamasına göre, kendi alanında dünyanın ikinci büyük fuarı olan AYMOD, CNR Holding organizasyonunda Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) iş birliğinde 60 bin metrekare alanda düzenlenecek.

Bu yıl 61. kez düzenlenecek fuarda, kadın-erkek ayakkabısından, çocuk ayakkabılarına kadar klasik, spor, el yapımı binlerce yeni model sergilenecek. Fuara, Alım Heyeti B2B İkili İş Görüşmeleri organizasyonu kapsamında katılacak 450'nin üzerinde yabancı alıcı Türk firmalarla bir araya gelecek.

Rusya, İtalya, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Polonya, Türkmenistan, Özbekistan, Ürdün, Macaristan, Çekya, Karadağ, Lübnan başta olmak üzere pek çok ülkeden alıcının beklendiği fuara, yerli ve yabancı 25 bin sektör profesyoneli bekleniyor.

- En yeni trendler fuarda görücüye çıkacak

Fuarda, Nursace, Inuovo Lota, Hammer Jack, Twigy, United Colors of Benetton, Cabani, Lapinta başta olmak üzere, Ridge, Camuzares, Genio, İlvi, Bulldozer, Topbaş United, Sigotto Prend, Secret Zone, Ferudun Kundura, Poletto, Sofia Baldi, Molyer, Vicino ve Sherlockson gibi sektörün önde gelen 455 ayakkabı üretici firması en yeni modellerini sergileyecek.

Bu yıl, fuar kapsamında gerçekleştirilecek defilelerle katılımcı firmaların en yeni modelleri ile 2019-2020 sonbahar-kış kreasyonları ve sektörün yeni trendleri yerli ve yabancı sektör alıcılarının beğenisine sunulacak.

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