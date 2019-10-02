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Türk ayakkabısı için New York'ta "Steve Madden"li adım

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 13:25 | Son Güncelleme

12 Türk ayakkabı ihracatçısı, New York'ta, ABD'nin önde gelen markalarından Steve Madden, Fox's, Orly Shoes gibi ayakkabı markalarına ve ithalatçılarına koleksiyonlarını tanıttı - İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - "Türk ayakkabı ihracatçısı firmalarımız New York'ta büyük adım attı. ABD, yüzde 22 pay ile dünyanın en büyük ayakkabı ithalatçısı konumunda"

İSTANBUL (AA) - Ayakkabı ihracatçısı 12 Türk şirketi, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yürüttüğü "Ayakkabı UR-GE Projesi" kapsamında New York'ta, ABD'nin önde gelen markalarından Steve Madden, Fox’s ve Orly Shoes’un bulunduğu alıcılarla ikili iş görüşmeleri yaptı.

İTO’dan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin en büyük üç ayakkabı firmasından biri olan Steve Madden'ın genel merkezinde gerçekleşen B2B görüşmelerine, New York merkezli markalar, distribütörler, ithalatçılar, online ve zincir mağazalar katıldı.

Görüşme yapılan firmalardan Orly Shoes, ABD'de çeşitli markaları olan önde gelen bir ithalatçı, Fox's da yıllık 20 milyon dolar ayakkabı bütçesi olan bir firma konumunda bulunuyor.

- "Türk ve Amerikalı ayakkabı firmalarının ‘kesişim kümesinde’ birçok avantajlı unsur var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin ayakkabı endüstrisindeki deneyimi ve tasarımdaki çeşitliliğinin Amerikalı satın almacılar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Avdagiç, "Türk Ayakkabı Kümesi’nin New York B2B toplantıları firmalarımız açısından oldukça başarılı neticeler verdi. Türk ayakkabısı, gerek kalitesi gerekse tasarımıyla ABD’nin önde gelen alım ofislerindeki potansiyel alıcıların dikkatini çekti. Ticari görüşme modelimizin adı Türk Ayakkabı Kümesi ve biz inanıyoruz ki, Türk ve Amerikalı ayakkabı firmalarının ‘kesişim kümesinde’ birçok avantajlı unsur var." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük ayakkabı ithalatçısının ABD olduğunu vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Türk ayakkabı ihracatçısı firmalarımız New York’ta büyük adım attı. 2018 yılı verilerine göre, ABD, yüzde 22 pay ile dünyanın en büyük ayakkabı ithalatçısı konumunda. Bir başka deyişle, küresel pazarlarda satılan her 5 ayakkabıdan birini ABD’li ayakkabı firmaları satın alıyor."

Avdagiç, Türk ayakkabı endüstrisi ihracatının da geçen yıl yaklaşık yüzde 16'lık artışla 887 milyon dolara yükseldiğine dikkati çekerek, "ABD’ye ise 10,4 milyon dolar değerinde ayakkabı ihraç ediyoruz. Bunu, uzun olmayan bir süreçte birkaç misline çıkarmamız mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

- "Satın alma yetkilileri İstanbul'a da gelecek"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, etkinlik süresince firmalarımıza lojistikten fiyatlandırmaya kadar çeşitli bilgiler de sunduklarını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amerikalı ve küresel ayakkabı sektör temsilcileri ve satın alma yetkililerinin katılımı ile B2B görüşmelerini başarıyla gerçekleştirdik. Görüştüğümüz alıcı firmalar, pek çok markaya aracı şeklinde pazarlama yapıyor. Yurt dışı pazarlama faaliyetimize katılan bazı satın alma yetkilileri, ekim ayı içerisinde İstanbul'a gelerek firmalarımızı ziyaret etmek üzere randevu aldı. Etkinliğimizi Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna Turagay da ziyaret etti ve küme üyesi firmalarımıza destek verdi. Kendilerine de teşekkürlerimizi sunarız."

Verilen bilgiye göre, İTO Ayakkabı Kümesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi, İTO tarafından Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ve desteğiyle yürütülüyor.

Etkinlik süresince Türk firmalarına lojistikten fiyatlandırmaya kadar çeşitli bilgiler de sunuldu. Proje kapsamında ikili ticaret görüşmelerinin yanı sıra pazar keşif ziyaretleri de yapıldı. Türk firmaları ayrıca, merkezi New York'ta bulunan Footwear Plus dergisinin Silvia Con Sanchez etkinliğine katılarak ABD ayakkabı pazarı üzerine detaylı bilgi aldı.

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