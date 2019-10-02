İSTANBUL (AA) - Ayakkabı ihracatçısı 12 Türk şirketi, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yürüttüğü "Ayakkabı UR-GE Projesi" kapsamında New York'ta, ABD'nin önde gelen markalarından Steve Madden, Fox’s ve Orly Shoes’un bulunduğu alıcılarla ikili iş görüşmeleri yaptı.

İTO’dan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin en büyük üç ayakkabı firmasından biri olan Steve Madden'ın genel merkezinde gerçekleşen B2B görüşmelerine, New York merkezli markalar, distribütörler, ithalatçılar, online ve zincir mağazalar katıldı.

Görüşme yapılan firmalardan Orly Shoes, ABD'de çeşitli markaları olan önde gelen bir ithalatçı, Fox's da yıllık 20 milyon dolar ayakkabı bütçesi olan bir firma konumunda bulunuyor.

- "Türk ve Amerikalı ayakkabı firmalarının ‘kesişim kümesinde’ birçok avantajlı unsur var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin ayakkabı endüstrisindeki deneyimi ve tasarımdaki çeşitliliğinin Amerikalı satın almacılar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Avdagiç, "Türk Ayakkabı Kümesi’nin New York B2B toplantıları firmalarımız açısından oldukça başarılı neticeler verdi. Türk ayakkabısı, gerek kalitesi gerekse tasarımıyla ABD’nin önde gelen alım ofislerindeki potansiyel alıcıların dikkatini çekti. Ticari görüşme modelimizin adı Türk Ayakkabı Kümesi ve biz inanıyoruz ki, Türk ve Amerikalı ayakkabı firmalarının ‘kesişim kümesinde’ birçok avantajlı unsur var." ifadelerini kullandı.