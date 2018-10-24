Türk-Azeri ortaklığından Kırıkkale'ye 100 milyon dolarlık yatırım

ZEKERİYA KARADAVUT - Kırıkkale'ye, Azeri ve Türk iş insanlarının ortaklığında kurulan firmanın 100 milyon dolarlık yatırımıyla traktör, kule vinç ve ağır tonajlı hidrolik pres fabrikası kuruluyor. Keskin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 53 bin metrekarelik alanda inşaatı devam eden fabrikada traktör ve kule vinç başta olmak üzere birçok zirai ekipman üretilecek. Şirketin Türkiye ortağı ve şirket direktörü Kenan Ece, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azeri-Türkiye Üretim Birliği (ATÜB) şirketini 2017 yılında kurduklarını söyledi. Fabrikanın temelini şubat ayında attıklarını belirten Ece, "Devlet teşviğinden yararlanarak bu 53 bin metrekarelik araziyi aldık. Fabrika inşaatının şu anda yüzde 60'ı bitti. Çelik konstrüksiyonlar yapıldı, hazır. Yakında montaja geçeceğiz. Fabrikamızı 15 bin metrekarelik kapalı alan üzerine kuruyoruz." diye konuştu. Ece, başlangıç yatırımlarının 100 milyon dolar olduğunu, ilk etapta 100 kişiyi istihdam edeceklerini aktardı. İlk traktörlerini gelecek yıl Haziran ayında üretmeyi planladıklarını vurgulayan Ece, şunları söyledi:

"Fabrikamızda 75 ile 450 beygire kadar traktör ile aynı zamanda kule vinç, ağır tonajlı hidrolik pres ve zirai malzemeler üreteceğiz. Yatırımın tamamlanmasıyla kısa vadede 100 kişiye iş imkanı sağlanacak. Çıtamızı çok yükselteceğiz. Kalkınmanın yerelden başladığına inananlardanım. Burada üreteceğimiz traktörün yedek parçalarını yerel esnafımızla paylaşacağız. Çevre illerdeki esnafı da destekleyeceğiz. Bu ürünlerin üretilmesi, satış, yedek parça ağlarıyla birlikte toplanıldığı zaman 20 bin kişiye yakın kişi için ekmek kapısı olacak. İnşallah bu rakamı da geçeceğiz. İl ekonomisine ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağız." Fabrikanın ilk etapta yılda bin 200 traktör üreteceğini bildiren Ece, üretimin yarısını Avrupa ve diğer ülkelere ihraç edeceklerini belirtti. - "Sanayiciye müthiş destek var" Traktör için şu anda bile talepte bulunanların olduğunu anlatan Ece, şöyle devam etti: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin almış olduğu kararlar neticesinde 2023 vizyonunun çok yukarılarda olduğunu biliyorum. Bu vizyonu yerine getirebilmek için yerli üretime çok ihtiyacımız olacak. Sanayiciye müthiş destek var."