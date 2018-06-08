Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Moody's'in kararıyla ilgili "Gerekçeleri oldukça komik. 'Bir takım yönetim bozuklukları veya finans yükü' diyorlar. Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı çok sağlam." dedi.

Tüfenkci, Malatya Yeni Sanayi Sitesi'ndeki esnaf ziyaretinin ardından gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle 24 Haziran'a doğru giderken kredi derecelendirme kuruluşları ve uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ekonomisi üzerinde operasyon yaptığını vurgulayan Tüfenkci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 17 Türk bankasının notunu düşürdüğünü açıkladığını hatırlattı.

Bakan Tüfenkci, "Bu esasında operasyonun devamı niteliğinde. 19 Türk bankasının notunun düşürülmesi veya izlenmeye alınması, özel sektördeki şirketlerin izlenmeye alınması... Gerekçeleri oldukça komik. 'Bir takım yönetim bozuklukları veya finans yükü' diyorlar. Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı çok sağlam." diye konuştu.