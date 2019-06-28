"Türk bilişim sektörü son derece hareketli ve dijital eğilim devam edecek"

MOSKOVA (AA) – EMRE GÜRKAN ABAY – Rusya’nın en büyük şirketlerinden Sberbank Group’un Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) David Rafalovskiy, Türkiye’de bilişim teknolojileri pazarının son derece hareketli olduğunu belirterek, “Rusya’da olduğu gibi yoğun talebi arz karşılayamıyor ve bu durum dijital eğilimlerin devam edeceğine işaret ediyor.” dedi.

Rafalovskiy, bilişim ve bulut (cloud) teknolojileri sektöründe yaşanan küresel gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Sberbank’ın bulut teknolojileri yatırımlarına birkaç yıl önce başladığını anlatan Rafalovskiy, “Bu nedenle, Batılı ortaklarımız gibi biz de bu alanda yeni sayılmayız. Bulut alanında çok büyük bir potansiyel görüyoruz. Ticaretin büyümesinde, altyapıya yönelik geleneksel yatırımlardan daha etkin bir şekilde uygulanabilen son derece dinamik bir teknoloji.” diye konuştu.

ABD’de bilişim teknolojilerine yapılan yatırımların yüzde 40’ının bulut teknolojileri çerçevesinde yapıldığına işaret eden Rafalovskiy, “Bu oran Rusya’da yüzde 3 seviyesinde. Dolayısıyla nispeten düşük bir temelden başladık.” dedi.