FİNANS

"Türk bilişim sektörü son derece hareketli ve dijital eğilim devam edecek"

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2019 11:04 | Son Güncelleme

Sberbank Group Teknolojiden Sorumlu Başkanı David Rafalovskiy: - "Türkiye’de bilişim teknolojileri pazarı son derece hareketli. Rusya’da olduğu gibi yoğun talebi arz karşılayamıyor ve bu durum dijital eğilimlerin devam edeceğine işaret ediyor" - "Bulut alanında çok büyük bir potansiyel görüyoruz. Ticaretin büyümesinde, altyapıya yönelik geleneksel yatırımlardan daha etkin bir şekilde uygulanabilen son derece dinamik bir teknoloji"

MOSKOVA (AA) – EMRE GÜRKAN ABAY – Rusya’nın en büyük şirketlerinden Sberbank Group’un Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) David Rafalovskiy, Türkiye’de bilişim teknolojileri pazarının son derece hareketli olduğunu belirterek, “Rusya’da olduğu gibi yoğun talebi arz karşılayamıyor ve bu durum dijital eğilimlerin devam edeceğine işaret ediyor.” dedi.

Rafalovskiy, bilişim ve bulut (cloud) teknolojileri sektöründe yaşanan küresel gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Sberbank’ın bulut teknolojileri yatırımlarına birkaç yıl önce başladığını anlatan Rafalovskiy, “Bu nedenle, Batılı ortaklarımız gibi biz de bu alanda yeni sayılmayız. Bulut alanında çok büyük bir potansiyel görüyoruz. Ticaretin büyümesinde, altyapıya yönelik geleneksel yatırımlardan daha etkin bir şekilde uygulanabilen son derece dinamik bir teknoloji.” diye konuştu.

ABD’de bilişim teknolojilerine yapılan yatırımların yüzde 40’ının bulut teknolojileri çerçevesinde yapıldığına işaret eden Rafalovskiy, “Bu oran Rusya’da yüzde 3 seviyesinde. Dolayısıyla nispeten düşük bir temelden başladık.” dedi.

Şirketlerin genellikle kendi bilişim altyapılarını kendilerinin inşa ettiğini anlatan Rafalovskiy, “Ancak bunun hızla değişeceğini düşünüyoruz. Şimdiden bulut sektöründe yıllık yüzde 30 ila 40 büyüme görüyoruz ve bunun kısa bir süre içerisinde azalacağını düşünmüyoruz. Bu nedenle bulut harika iş fırsatları sunarken, aynı zamanda Sberbank’ın da daha etkin bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor.” şeklinde konuştu.

Rafalovskiy, Sberbank’ın bilişim ve bulut sektörlerinde diğer ülkelerle iş birliğini de değerlendirerek, “Türkiye’de bilişim teknolojileri pazarı son derece hareketli. Rusya’da olduğu gibi yoğun talebi arz karşılayamıyor. Bu durum iş anlamında olumlu ve dijital eğilimlerin devam edeceğine işaret ediyor.” dedi.

Çin’deki bulut piyasasının son derece hızlı bir şekilde geliştiğine işaret eden Rafalovskiy, “Çin bu alanda Rusya’dan ileride. Ancak, sonunu bildiğiniz bir filmi izliyormuş gibi, Rusya ve Çin pazarları da hangi noktada olurlarsa olsun, aynı yönde ilerliyor: Boyutlarından bağımsız olarak, çoğu şirketin birbirleriyle bir noktada birleştikleri bir bulut ortamı.” ifadelerini kullandı.

Günümüz ekonomisinde başarının artık değişim noktasında ortaya koyulan başarıyla ölçüldüğünün altını çizen Rafalovskiy, şöyle konuştu:

“Başarı artık sadece elde ettiğiniz gelire dayalı değil. İnternet üzerinden ticaret yapan lider şirketlere baktığınızda hepsinin artık hemen hemen her gün yenilikler sunduklarını görürsünüz. Piyasaya yeni fikirler sunarlar. Bu durumla rekabet etmeniz gerekiyor. Rekabet edebilmeniz için de bulut teknolojisinden daha iyi bir hızlandırıcı unsur bulunmuyor. Bir sonraki fikrinizin iyi, harika veya kötü olup olmayacağını bilemezsiniz. Bulutu kullanarak altyapı veya yeni projelerinizin uyumlu olup olmayacağını endişe etmezsiniz. O fikri hemen deneyebilmeniz gerekiyor ve bulut buna imkan veriyor.”

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Termik santrallerde Nisan’da 6.32 milyon ton kömür yakıldıTermik santrallerde Nisan’da 6.32 milyon ton kömür yakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bilişim bulut IT internet rusya sberbank siber teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dolarda gözler bu toplantıda

Dolarda gözler bu toplantıda

Elektrik fiyatı 1 Temmuz'da zamlanıyor

Elektrik fiyatı 1 Temmuz'da zamlanıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Termik santrallerde Nisan’da 6.32 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Nisan’da 6.32 milyon ton kömür yakıldı

Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi (2)

Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi (2)

TÜROB: Mayıs'ta gerileyen otel dolulukları Haziran'da yeniden toparladı

TÜROB: Mayıs'ta gerileyen otel dolulukları Haziran'da yeniden toparladı

Japonya hattında 2,5 yılda 500 bin yolcu taşıyan THY hedef büyüttü

Japonya hattında 2,5 yılda 500 bin yolcu taşıyan THY hedef büyüttü

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.