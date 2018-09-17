Türk böğürtleni, Turkish Cargo dünyaya taşınıyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) DÜNYANIN 122 ülkesine kargo hizmeti sağlayan Turkish Cargo, Chester türü Türk böğürtlenlerini Dubai, Cidde, Riyad ve Hong Kong gibi ülkelere sağlıklı bir şekilde taşıyor.

Türkiye’deki en büyük üretim alanı olan Batman ili ve çevresinde Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yetişen böğürtlenler, Turkish Cargo ile dünyaya ulaştırılıyor. Soğuk zincir statüsünde 2°C‘de, Türk Hava Yolları’nın yolcu uçaklarıyla sevki sağlanan böğürtlenler, Dubai, Cidde, Riyad ve Hong Kong’a taze bir şekilde ulaştırılıyor. Hassas bir ürün olan ve yüksek sıcaklıklara maruz kalmaması için güneş doğmadan toplanıp paketlenen böğürtlenler, Turkish Cargo’nun yüksek standartlara sahip kargo terminalinde bulunan soğuk hava depolarında hiçbir ısı kaybına uğramadan, korunaklı bir şekilde saklanıyor.

TURKISH CARGO BİZİM İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Böğürtlenlerin sağlıklı bir şekilde Turkish Cargo vasıtasıyla yurt dışına taşıdıklarının altını çizen İhracatçı Mehmet Sabit Ceylan, ‘’Misyonumuz; milli bir kalkınma hamlesinin parçası olarak bölgemizde üretilebilecek ürünlerin geliştirilmesi, lojistik, sanayii altyapısının oluşturulması ve uluslararası pazara sunulmasını sağlamaktır. Şu anda bunu taze meyve, donuk meyve, meyve suyu konsantresi ve meyve suyu üreterek gerçekleştiriyoruz. Antioksidan, vitamin ve mineral açısından zengin, iri yapısıyla ve kalitesiyle öne çıkan bu böğürtlenler bizim topraklarımızda yetişiyor. Yüksek şeker yoğunluğu ve 20 renk kırmızı içeren nadide böğürtlenlerimizi Turkish Cargo ile sınırlarımızın ötesine ulaştırıyoruz. Ülke olarak başarıya ulaşmamızdaki en önemli desteklerden biri bizi uluslararası pazara ulaştıracak olan Turkish Cargo’nun kaliteli hizmeti olacaktır. Turkish Cargo’nun hızı ve kapasitesi biz ihracatçılar için büyük bir fırsat oluyor’’ dedi.