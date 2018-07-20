Türk Büro-Sen Başkanı Eksert: Uzmanlık sınavının açılması şart

Gizem Karadağ - Selen Tornacı / Ankara, 20 Temmuz (DHA) - Türk Büro-Sen Genel Başkanı Osman Eksert, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda (GİB) gerçekleşmesi beklenen uzman personeli sınavı hakkında yaşanan sürece ilişkin, "Gelir ve giderde olmak üzere yeniden uzmanlık sınavının açılması şart hale geldi. Onun için biz bir an önce bu sınavın açılmasını istiyoruz. Sendika olarak sonuna kadar elimizden ne geliyorsa mücadelesini yapacağız" dedi.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Osman Eksert, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda gerçekleşecek olan sınav beklentisiyle ilgili yaşanan süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Eksert, bu sınavın kişiler için maddi anlamda getirisi olduğunu ve yaklaşık 5 bin kişinin sınava girmeye hak kazandığını söyledi. Bu kişilerin ve sendikanın beklentileri doğrultusunda yeniden sınav açılması gerektiğine dikkat çeken Eksert, şunları söyledi:

"Eski Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal, 2017 yılında sanıyorum bu konu hakkında açıklamaları oldu. 'Hazırlık yapıyoruz, sınav açıyoruz, açılacak' diye. Dolayısıyla bu gelişme arkadaşlarımızı umutlandırdı. Bunun üzerine sınavın bir an önce açılması için sendika olarak Sayın Bakan ile görüşme talebimiz oldu. TBMM’de siyasi partiler nezdinde girişimlerde bulunduk. Ama bugüne kadar açılmadı. İşin özü, bir an önce gelir ve giderde olmak üzere yeniden uzmanlık sınavının açılması şart hale geldi. Onun için biz bir an önce bu sınavın açılmasını istiyoruz. Sendika olarak sonuna kadar elimizden ne geliyorsa mücadelesini yapacağız. Ben sınavın açılacağına inanıyorum. Bunun içinde elimizden gelen her şeyi yapacağız."