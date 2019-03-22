FİNANS

Türk çayı 1,6 milyon dolar kazandırdı

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 11:18 | Son Güncelleme

Türkiye'den yılın ilk iki aylık döneminde 59 ülkeye yapılan 666 tonluk çay ihracatından 1 milyon 674 bin 434 dolar gelir elde edildi - Söz konusu dönemde gerçekleştirilen ihracatta Almanya 363 bin 109 dolarla ilk sırada yer aldı - DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut: "Tüketici alışkanlıkları esas alınarak yeni inovatif ve ambalaj albenisi ön plana çıkan ürün geliştirilmesi halinde çay ihracatımızın çok daha önemli noktalara ulaşacağına inanmaktayız"

MELTEM YILMAZ - Türkiye'den yılın ocak-şubat döneminde 59 ülkeye 1 milyon 674 bin 434 dolarlık çay ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) kayıtlarından derlediği bilgiye göre, Türkiye'den yılın ilk iki aylık döneminde 666 tonluk çay ihraç edilerek 1 milyon 674 bin 434 dolar gelir sağlandı.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde 416 tonluk çay ihracatından 1 milyon 208 bin 231 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece söz konusu dönemde yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 60, değerde de yüzde 39 arttı.

Türkiye'den bu dönemde yapılan çay ihracatında 363 bin 109 dolarla Almanya ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 239 bin 71 dolarla Belçika, 225 bin 543 dolarla Fransa izledi.

Doğu Karadeniz'den 2019'un ocak-şubat döneminde 418 ton çay ihraç edilerek, karşılığında da 710 bin 370 dolar gelir kazanıldı.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde 331 tonluk çay ihracatından 624 bin 875 dolar gelir elde edilmişti. Böylece bölgeden bu dönemde yapılan çay ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 26, değerde de yüzde 14 artış gösterdi.

Bölge çay ihracatında Belçika 219 bin 568 dolarla birinci, Almanya 103 bin 417 dolarla ikinci ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 103 bin 173 dolarla üçüncü sırada yer aldı.

- "Tanıtım çalışmaları ve turizm potansiyeli çay ihracatını artırdı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çayın ülke ve bölge ekonomisi için önemli bir ihraç ürünü olduğunu söyledi.

Çay ihracatında ülke çeşitliliğinin de giderek arttığını dile getiren Turgut, Türkiye'den yılın iki aylık döneminde Almanya, Belçika ve Fransa başta olmak üzere 59 ülkeye çay ihraç edildiğini kaydetti.

Turgut, tanıtım çalışmaları ve turizm potansiyelinin de çay ihracatını arttırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"ÇAYKUR tarafından yurt dışı fuarlara katılımla yapılan tanıtım çalışmaları kapsamında Türk çayına yönelik yurt dışı piyasalardan talepte önemli artış görüldü. Ülkemize gelen turistlerin Türk çayını tatmaları, kalitesini öğrenmeleri ve Türk çayı tüketimine yönelmeleri de çay ihracatımıza önemli katkılar sağlamıştır. İhracatımızın daha da artması ve Türk çayının yurt dışı piyasalarda bir marka haline gelebilmesi için ürün çeşitliliğine de önem vermemiz gerekiyor."

- "İlerleyen dönemlerde çay ihracatından beklentimiz yüksek"

Çay ihracatından umutlu olduklarını aktaran Turgut, "Tüketici alışkanlıkları esas alınarak yeni inovatif ve ambalaj albenisi ön plana çıkan ürün geliştirilmesi halinde çay ihracatımızın çok daha önemli noktalara ulaşacağına inanmaktayız. Biz de DKİB olarak özellikle bölgemizde yetişen endemik bitkilerle çayın harmanlanması gibi inovatif ürün geliştirilmesi konusunda çay imalatçılarımızın bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalara ağırlık vereceğiz." diye konuştu.

Turgut, çay ihracatının yıla güzel başlangıç yaptığını da işaret ederek, ilerleyen dönemlerde çay ihracatında beklentilerinin de yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Öz babası 'Sen benimsin' deyip... Öz babası 'Sen benimsin' deyip...
8. Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı8. Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı
TOBB: Kapanan şirket yüzde 67.57 kurulan şirket yüzde 19.14 azaldıTOBB: Kapanan şirket yüzde 67.57 kurulan şirket yüzde 19.14 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çay ihracatı DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Baş Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Dolarda sert yükseliş

Dolarda sert yükseliş

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Akıllı telefon fiyatlarında büyük indirim

Akıllı telefon fiyatlarında büyük indirim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'na taşınma öncesi "motivasyon buluşması"

İstanbul Havalimanı'na taşınma öncesi "motivasyon buluşması"

Akkök’te hedef; kimyada büyüme, enerjide derinleşme

Akkök’te hedef; kimyada büyüme, enerjide derinleşme

8. Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı

8. Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı

TOBB: Kapanan şirket yüzde 67.57 kurulan şirket yüzde 19.14 azaldı

TOBB: Kapanan şirket yüzde 67.57 kurulan şirket yüzde 19.14 azaldı

Akkuş'ta coğrafi işaretle tescillenen fasulye, yok satıyor 

Akkuş'ta coğrafi işaretle tescillenen fasulye, yok satıyor 

THY taşınırken 10 saat diliminde 800 araç yollarda olacak

THY taşınırken 10 saat diliminde 800 araç yollarda olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.