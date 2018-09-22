FİNANS

Türk çayı en çok Almanya'ya satıldı

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye'den yılın 8 ayında 96 ülkeye bin 439 ton çay ihraç edilerek, karşılığında 5 milyon 715 bin dolar gelir elde edildi - Söz konusu dönemde yapılan ihracatta 770 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı - DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut: - "Özellikle ÇAYKUR'un Türk çayı tanıtım çalışmalarındaki katkısıyla Avrupa ülkeleri pazarında önemli yer edinen Türk çayının en büyük ihraç pazarı AB ülkeleri oldu"

MELTEM YILMAZ - Türkiye'den yılın ocak-ağustos döneminde 5 milyon 715 bin dolarlık çay ihracatı gerçekleştirildi. Bu dönemde en çok çay ihracatı Almanya'ya yapıldı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın 8 ayında 96 ülkeye çay gönderildi. Söz konusu dönemde bin 439 tonluk çay ihracatı karşılığında 5 milyon 715 bin 773 dolar kazanç sağlandı.

Türkiye'nin çay ihracatında 128 ton ile Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracattan 770 bin dolar gelir elde edildi. Bu dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'le 634 bin dolar, ABD'ye ise 576 bin dolarlık çay satıldı.

Doğu Karadeniz'den aynı dönemde ihraç edilen bin 9 ton çaydan 2 milyon 999 bin 362 dolar gelir elde edildi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut, AA muhabirine, çayın Doğu Karadeniz'in en önemli tarımsal ürünü olduğunu söyledi.

Çay Sektör Komitesi Başkanı da olan Turgut, çay ihracatının giderek geliştiğini belirterek, "İhracattaki gelişmeden memnunuz. Türk çayındaki marka bilinilirliğinin artması ve yurt dışı piyasalardaki tanıtım çalışmaları ile ihracat daha da gelişme gösterdi. Özellikle ÇAYKUR'un tanıtım çalışmalarındaki katkısıyla Avrupa ülkeleri pazarında önemli yer edinen Türk çayının en büyük ihraç pazarı AB ülkeleri oldu." dedi.

Turgut, turizm hareketliliğinin de çay ihracatına katkı sağladığına işaret ederek, "Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Arap turistlerin yoğunlaşması ile çaya Orta Doğu ülkelerinden de önemli talepler oldu." diye konuştu.

İhracatın daha da artmasını beklediklerinin altını çizen Turgut, "Çay ihracatımızın daha da gelişmesi için katma değerli üretime önem verilmesi gerekiyor. Her ülkenin, tüketici kitlesi tercihleri doğrultusunda çay türleri ve sağlık trendleri dikkate alınarak ürün geliştirilmesi ile önemli bir talep oluşacaktır. Bu talep ihracatımızı daha da artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Turgut, beyaz çayın da bu kapsamda ön plana çıktığını aktararak, yeni çay türlerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalara ağırlık vereceklerini belirtti.

AB ülkelerinin çay ihracatında liderliğini koruduğunu ifade eden Turgut, son yıllarda Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracatta da önemli gelişmeler yaşandığını sözlerine ekledi.

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DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut ihracat Trabzon Türk çayı

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