Türk çözümü dünyayı uçurmaya hazırlanıyor

GÖKSEL YILDIRIM - Havaalanlarında uçaklara ciddi zararlar verebilen yabancı cisimlerin tespiti için Türkiye'de geliştirilen akıllı sistem A-FOD dünyada ilgi görüyor.

Havaalanlarında uçaklardan düşen parçalardan, havaalanı personelinden, operasyon araçlarından, pist betonundan veya doğa olaylarından kaynaklı istenmeyen yabancı maddeler (FOD) hasarlara neden olabiliyor. Ciddi bakım ve onarım maliyetleri oluşturan FOD, daha da önemlisi uçuş güvenliğini tehdit ederek can kaybına sebebiyet veren kazalara yol açabiliyor.

Mevcut uygulamalara göre FOD tespiti için günde 4 kez piste çıkılması ve 3-4 kilometre pistin üzerinde hızlı bir araç gezisiyle FOD'ların bulunması gerekiyor. İnsan gözüyle yapılan bu taramalarda her 10 FOD'dan sadece biri tespit edilebiliyor.

Dünyada son 10 yılda otomatik FOD tespiti yapan sistemler geliştirilirken, bunlar test amaçlı sadece 12 havalimanına kuruldu. "Mikrodalga radar" teknolojisi temelli bu sistemler düşük performanslarına rağmen yüksek maliyetleriyle dikkati çekiyor.