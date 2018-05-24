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Türk Cumhuriyetlerinde gıda güvenliği "Güvenilir Eller"de

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 15:27 | Son Güncelleme

Kırgızistan Manas Üniversitesi’den 281 gastronomi öğrencisi, mezun olmadan önce Türkiye Gıda Güvenliği Derneği onaylı sertikalarını aldı

İSTANBUL (AA) - Güvenilir Eller gıda güvenliği online eğitimleri Türkiye'den sonra Türk cumhuriyetlerinde başladı.

Unilever'den yapılan açıklamaya göre, ev dışı tüketim sektöründe her iki işletmeden birine ulaşan Unilever Food Solutions, şeflerin gıda güvenliği alanındaki beklentilerini karşılamak amacıyla Gıda Güvenliği Derneği iş birliğiyle başlattığı "Güvenilir Eller" gıda güvenliği eğitimini Türkiye’den sonra Türk Cumhuriyetleri'nde de sektöre kazandırdı.

Projeye Kırgızistan Manas Üniversitesi'nin dahil olmasıyla yurt dışında eğitimlere başlayan Güvenilir Eller, Türk cumhuriyetlerinde ev dışı tüketim sektörüne ve şeflere ulaşmaya hazırlanıyor.

Proje kapsamında eğitimi tamamlayan Kırgızistan Manas Üniversitesi’den 281 gastronomi öğrencisi, mezun olmadan önce Türkiye Gıda Güvenliği Derneği onaylı sertifikalarını aldı.

Bu yıl itibarıyla her yıl öğrenciler, mezun olmadan önce Güvenilir Eller eğitimini tamamlayarak sertifikalarını alacak.

Türkiye’nin ilk ve tek online gıda güvenliği eğitim programı olarak 2016 yılında hayata geçirilen projede bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 28 binden fazla şefe ulaşıldı.

Başladığı günden itibaren sektör temsilcilerinin de desteğiyle sektörde büyüyen proje ile yurt dışında da sektör eğitimlerini artırmayı hedefliyor.

Türkiye Gıda Güvenliği Derneği tarafından içeriği oluşturulan ve beş modülden oluşan online eğitim programıyla, gıda güvenliği konusunda temel bilgiler şeflere aktarılıyor.

Eğitimi tamamlayan şeflerin isimlerine özel Türkiye Gıda Güvenliği Derneği onaylı sertifikaları adreslerine gönderiliyor.

Bugüne kadar, www.guvenilireller.com internet sitesine kayıt olarak eğitim alan Türkiye genelindeki 28 binden fazla şeften 18 binden fazlası ismine özel sertifikasını aldı.

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Güvenilir Eller Manas Üniversitesi

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