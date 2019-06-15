Türk değirmenleri 135 ülkeye ulaştı

"Türk değirmencilik sektörü ülkemizde pek bilinmemesine rağmen, dünyada önemli bir marka haline geldi ve küresel piyasalarda lider oldu. Değirmen ve sektör makineleri üreticilerimizin 2017'de ihracatı 1,35 milyar dolardı. İhracatımız geçen yıl yüzde 20 artışla 1,62 milyar dolara ulaştı ve Türk bayrağını 135 ülkede dalgalandırdık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023'te ihracatımızı 7 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz."

Demirtaşoğlu, Türkiye'de imal edilen değirmen ve sektör makinelerinin yüzde 97'sinin ihraç edildiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

Dernek üyelerinin dünyadaki son teknolojileri ve trendleri takip ederek üretim yaptığını vurgulayan Demirtaşoğlu, Türk değirmen makinelerinin tüm dünyada tercih edildiğini bildirdi.

Demirtaşoğlu, AA muhabirine, Türk değirmen imalatçılarını ve sektör makineleri üreticilerini tek çatı altında toplayan DESMÜD'ün 2017 yılında kurulduğunu ve değirmencilik alanında çalışan tek sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

MEHTAP YILMAZ - Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, sektördeki ihracatın geçen yıl yüzde 20 artışla 1,62 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Türk bayrağını 135 ülkede dalgalandırdık." dedi.

- "Yüzde 30-40 büyüme hedefliyoruz"

Türk imalatçılarının lider konumunu pekiştirmeyi ve rakipleriyle aradaki farkı daha da açarak ülkeyi değirmen makineleri sektöründe açık ara lider konumuna getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Demirtaşoğlu, bu yıl 120 milyon dolarlık yatırım planı ortaya koyduklarını ve en az yüzde 30-40 büyüme hedeflediklerini aktardı.

Demirtaşoğlu, değirmen makineleri sektörü olarak ihracat başarılarının yanında, istihdam oranlarıyla da ülke ekonomisine büyük katkı sağladıklarını belirterek, "Dernek olarak bu yıl itibarıyla doğrudan 35 bin, dolaylı yaklaşık 60 bin kişiye iş imkanı sunduk. Sektörün iş hacmi arttıkça ve ihracat yapılan ülke sayısı çoğaldıkça, sunacağımız istihdam imkanı da büyüyecek. Türkiye'nin ve değirmen makine sektörünün büyümesiyle 2023'e kadar 20 bin kişiye daha iş olanağı yaratmayı amaçlıyoruz." sözlerine yer verdi.

