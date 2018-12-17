"Ancak iyimserliğimizi kaybetmeden üretmeye, satmaya, taşımaya ve ülkemizin kalkınma hamlesine destek olmaya devam edeceğiz. Hükümetin ekonominin toparlanmasını sağlamak için atacağı yapısal adımların destekçisiyiz. Denizcilik sektörünün desteklenmesi ve milli gemi filosunun yenilenip büyütülmesi bize ciddi şekilde güç katacaktır. Türk denizcilik sektörünün 2019’da dalgalı denizleri aşacağına inanıyoruz."

Türk turizminin ekonomiye en pozitif katkıyı yapan sektör haline geldiğini vurgulayan Öztürk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İzmir’e gelen turist sayısı bu yıl bir milyonu geçecek. Turizm pastasının yüzde 20-25’ini oluşturan deniz turizmi ise hedeflere güçlü bir destek sağlıyor. Deniz turizminin geliştirilmesi ve her yıl bir milyonun üzerinde turistin yolculuk yaptığı Ege kıyıları ile Yunanistan adaları arasındaki turizm ve ticaretin artması için önemli çalışmalar yapıyoruz."

- Kruvaziyer turizmi

Öztürk, kruvaziyer turizminde 2019'la berabere yükseliş döneminin başlayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yıl limanlarımıza 250 gemi ve 220 bin yolcu geldi. Bu rakamlar son 10-12 yılın en düşük rakamlarıydı. Gelecek yıldan itibaren sektörün canlanacağına ve 2022’den itibaren toparlanacağına inanıyoruz. Türkiye, 28 milyon yolcunun tercih ettiği 35 milyar dolar büyüklüğe sahip pazarda vazgeçilmez bir rotadır ve hak ettiği payı mutlaka alacaktır. 2019 Nisan ayında dünyanın en büyük kruvaziyer fuarı olan Seatrade Kruvaziyer Fuarı’nda yerimizi alacağız. Türkiye’nin güvenli ülke, İzmir’in ve bölgemizin güzel bir coğrafya olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Bu çabalarımızın sonucunda İzmir’in yeniden Akdeniz’in parlayan yıldızı olacağına yürekten inanıyoruz."