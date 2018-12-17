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"Türk denizcilik sektörünün 2019’da dalgalı denizleri aşacağına inanıyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 15:39 | Son Güncelleme

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk: - "İyimserliğimizi kaybetmeden üretmeye, satmaya, taşımaya ve ülkemizin kalkınma hamlesine destek olmaya devam edeceğiz"

İZMİR (AA) - İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "İyimserliğimizi kaybetmeden üretmeye, satmaya, taşımaya ve ülkemizin kalkınma hamlesine destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ve Türkiye’de kara bulutların yoğunlaştığını, küresel ekonomideki gelişmelerin deniz ticaretini ve limanları olumsuz etkilediğini belirtti.

2019'un kolay geçmeyeceğini bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Ancak iyimserliğimizi kaybetmeden üretmeye, satmaya, taşımaya ve ülkemizin kalkınma hamlesine destek olmaya devam edeceğiz. Hükümetin ekonominin toparlanmasını sağlamak için atacağı yapısal adımların destekçisiyiz. Denizcilik sektörünün desteklenmesi ve milli gemi filosunun yenilenip büyütülmesi bize ciddi şekilde güç katacaktır. Türk denizcilik sektörünün 2019’da dalgalı denizleri aşacağına inanıyoruz."

Öztürk, son dönemde ithalattaki gerilemenin deniz ticareti ve taşımacılık sektörlerinin yanı sıra limanları da yavaşlattığını belirterek, "Yılın ilk yarısında canlı seyreden elleçleme rakamları, döviz kurundaki artış sonucu yerini düşük büyümeye bıraktı." ifadelerini kullandı.

Türk turizminin ekonomiye en pozitif katkıyı yapan sektör haline geldiğini vurgulayan Öztürk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İzmir’e gelen turist sayısı bu yıl bir milyonu geçecek. Turizm pastasının yüzde 20-25’ini oluşturan deniz turizmi ise hedeflere güçlü bir destek sağlıyor. Deniz turizminin geliştirilmesi ve her yıl bir milyonun üzerinde turistin yolculuk yaptığı Ege kıyıları ile Yunanistan adaları arasındaki turizm ve ticaretin artması için önemli çalışmalar yapıyoruz."

- Kruvaziyer turizmi

Öztürk, kruvaziyer turizminde 2019'la berabere yükseliş döneminin başlayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yıl limanlarımıza 250 gemi ve 220 bin yolcu geldi. Bu rakamlar son 10-12 yılın en düşük rakamlarıydı. Gelecek yıldan itibaren sektörün canlanacağına ve 2022’den itibaren toparlanacağına inanıyoruz. Türkiye, 28 milyon yolcunun tercih ettiği 35 milyar dolar büyüklüğe sahip pazarda vazgeçilmez bir rotadır ve hak ettiği payı mutlaka alacaktır. 2019 Nisan ayında dünyanın en büyük kruvaziyer fuarı olan Seatrade Kruvaziyer Fuarı’nda yerimizi alacağız. Türkiye’nin güvenli ülke, İzmir’in ve bölgemizin güzel bir coğrafya olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Bu çabalarımızın sonucunda İzmir’in yeniden Akdeniz’in parlayan yıldızı olacağına yürekten inanıyoruz."

Ege’yi lojistik merkez, İzmir’i limanlar bölgesi, Ege kıyılarını deniz turizmi ve su sporları noktası yapmak için çalıştıklarını bildiren Öztürk, "İzmir Körfezi'nin güneyinde taranacak yaklaşım kanalı ile Körfez'in kuzeyinde taranacak akıntı iyileştirme kanalından oluşan 'İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi'nin vakit kaybetmeden tamamlanmasının takipçisiyiz." ifadelerini kulandı.

Öztürk, ikinci fazının yakın zamanda bitmesi planlanan Kemalpaşa Lojistik Merkezi’nin bir an önce işletmeye açılması, kuzeyde bir lojistik merkez daha kurulması sonucu İzmir’in lojistik kıymetinin artacağını, böylece Türkiye'nin küresel aktarma merkezi konumunu güçlendirme ve Çin’in Yeni İpekyolu Projesi’nde Türk limanlarının da yer alması fırsatının yakalanacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
deniz kruvaziyer liman

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