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Türk denizlerinde dijital devrimin ilk adımı atıldı

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 10:05 | Son Güncelleme

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, tüm uluslararası deniz trafiğini takip edebileceği, gemi, yük ve rota tanıma ve planlama yapabileceği uluslararası dijital sisteme entegrasyon için HAVELSAN ile anlaştı - Sistem, gemiyi, geminin yükünü, rotasını takip ederek kontrol merkezini bilgilendirecek. Bu sayede, Türk karasularına girmekte olan tüm gemilerin bilgilerine önceden ulaşılacak, kontrol dışı bir duruma anında müdahale edilebilecek - Yeni sistem, özellikle İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazalarının önüne geçilebilmesini sağlayacak

GÖKSEL YILDIRIM - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, tüm uluslararası deniz trafiğini takip edebileceği, gemi, yük, rota tanıma ve planlama yapabileceği uluslararası dijital sisteme entegrasyonu HAVELSAN ile birlikte gerçekleştirecek.

14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) gerçekleştirilen imza töreniyle kıyı emniyetinde, deniz trafik kontrolünü tüm dünyayla bütünleşik şekilde dijital olarak gerçekleştirmenin ilk adımı atıldı.

Alınan bilgiye göre, HAVELSAN ile yapılan anlaşma doğrultusunda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün tüm deniz trafik kontrol işlemleri, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO) tarafından 2023 yılına kadar güncellenecek dijital dönüşüm kurallarına göre dizayn edilecek.

HAVELSAN, pilot uygulaması Norveç ve Singapur denizlerinde gerçekleştirilen uluslararası dijital deniz trafik kontrol işlemlerinin Türk denizlerinde, münhasır bölgede ve ülke karasularında gerçekleşen tüm deniz trafiği ve ticaretinde uygulanabilmesi için uluslararası deniz trafiğinin mevzuatını hazırlayan International Association of Lighthouse Authorities'ten (IALA) üyelik aldı. IALA üyeliği sayesinde şirket, uluslararası denizcilik mevzuat ve uygulama değişikliklerini yakından takip edebilecek, teknolojik dönüşüme dünyayla aynı anda entegre olabilecek.

- Deniz trafiği ortak dijital platformdan izlenecek

Uluslararası deniz trafiğinin ve ticaretinin bilişim altyapısı olarak kabul edilen yeni dijital sistemle, dünyanın herhangi bir limanından hareket eden ya da herhangi bir denizinde seyreden gemilerin bilgileri izlenebilecek.

Sistem, gemiyi, geminin yükünü, rotasını takip ederek kontrol merkezini bilgilendirecek. Bu sayede, Türk karasularına girmekte olan tüm gemilerin bilgilerine önceden ulaşılacak, kontrol dışı bir duruma anında müdahale edilebilecek.

Yeni sistem, özellikle İstanbul Boğazı'nda gemi kazalarının önüne geçilebilmesini de sağlayacak.

- "Riskler her geçen gün yükseliyor"

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türk deniz yetki alanlarında ve dünyanın en önemli su yollarından birisi olan Türk boğazlarında denizde seyir, mal, can emniyeti ve çevre güvenliğinin sağlanması, gemi trafiğinin emniyetli, hızlı ve ekonomik bir şekilde sürdürülmesi için görev yaptıklarını söyledi.

Ünüvar, Türk boğazlarından son yıllarda geçen gemi sayısında düşüş görülmekle beraber gemi tonaj ve büyüklükleri ile taşınan yük miktarındaki artış nedeniyle gemi trafiğinin oluşturduğu risklerin her geçen gün daha da yükseldiğini bildirdi.

2017 yılı itibarıyla 80 trilyon dolara ulaşan küresel ticaret hacminin yüzde 85'inin deniz yolu ile taşındığına dikkati çeken Ünüvar, uluslararası denizcilik organizasyonlarındaki güncel gelişmeleri ve yeni teknolojik altyapıları yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Ünüvar, HAVELSAN ile imzalanan iş birliği anlaşmasının teknolojideki küresel gelişmelerin takibi ve denizde seyir, mal, can emniyeti ve çevre güvenliğinin sağlanması hususunda gelişen teknoloji ve bilişim altyapılarına sahip olunması açısından önem arz ettiğini vurguladı.

Boğazlarda mevcut Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi altyapısının idame zorluğu ve artan gemi trafiği nedeniyle 2014 yılından itibaren Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmeti (TBGTH) Sistemi'nin teknolojik altyapısının yenilenmesine ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Ünüvar, Türk boğazlarına özel ve milli imkanlarla yapılacak altyapının oluşturulması ve mevcut sistemin kabiliyetinin artırılması için genel müdürlük olarak proje başlattıklarını anlattı.

- "Çok önemli yazılım ve sistemleri üretebilecek yetkinlikteyiz"

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün yeni operasyonel ihtiyaçları göz önüne alınarak, Gemi Trafik Hizmeti (GTH) Yazılımı'nın HAVELSAN mühendisleri tarafından milli olarak geliştirildiğini söyledi.

Atalay, bu projede yerli geliştirilen yazılımların yanı sıra ASELSAN tarafından üretilen sensörlerin de kullanıldığını hatırlatarak, "Böylece yeni sistemde yerli üretim oranını azami seviyeye çıkarmış olduk. HAVELSAN olarak, denizcilik sektörü için çok önemli yazılım ve sistemleri üretebilecek yetkinlikteyiz." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri için birçok kritik yazılım ve sistem ürettiklerine dikkati çeken Atalay, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için sadece proje üretmek değil, aynı zamanda gelişen teknolojiyi takip etmek ve değişimleri birlikte uyarlayarak destek olmak istiyoruz. Bu iş birliğinin amacı uzun vadede çözüm ortaklığıdır." diye konuştu.

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