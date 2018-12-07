FİNANS

Türk diş hekimleri Moskova'da bir araya geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 13:11 | Son Güncelleme

Türkiye'den yaklaşık 200 kişinin katılımıyla düzenlenen 10. Bilimsel Toplantı, 9 Aralık'a kadar devam edecek

MOSKOVA (AA) – Rusya’nın başkenti Moskova’da, Türkiye’den profesörler, akademisyen ve diş hekimlerinin katılımıyla düzenlenen 10. Bilimsel Toplantı başladı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği implant teknolojileriyle bilinen DTI İmplant firması tarafından organize edilen toplantının açılışını Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz yaptı.

DTI İmplant Genel Müdürü Talat Buğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, “Bu yıl toplantımızı Moskova'da yapmamızın nedeni ihracatımızı Rusya'da daha aktif hale getirmek.” dedi.

TÜBİTAK yerleşkesinde yerli üretim yaparak Türk ekonomisine katkı sağladıklarını vurgulayan Buğur, “Amacımız Rusya ile ilişkilerimizin ivme kazandığı bu dönemde böyle önemli bir pazarda da yer edinmek.” diye konuştu.

Moskova’da yaklaşık 200 kişinin katılımıyla düzenlenen 10. Bilimsel Toplantı, 9 Aralık’a kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Diş Hekimi implant rusya sağlık

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