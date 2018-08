Türk dizileri Peru’nun kapılarını araladı

Gökhan Artan / İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Türk dizilerinin Güney Amerika’da da izlenmesinin getirdiği Türkiye tanıtımı Türk iş insanlarının Latin ülkelerinde gelecek dönemde yapacağı ekonomik işbirliğinin daha çok önünü açmasına neden olacak.

Peru Cumhuriyeti Ticaret Ateşesi Fernando Albareda, “Peru olarak biz de Türkiye pazarını tanımaya çalışıyoruz. Perulular Türkiye’yi Türk dizilerinden biliyor. Türk dizileri Peru’da seviliyor” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle ise, “Türk dizilerinin dünyanın birçok ülkesinde yayınlanması Türkiye’ye turist çekmesi dışında yayınlandığı ülkelerin Türkiye ile ticareti de gelişmesine katkı sağlıyor. Bunun son örneği Güney Amerika ülkesi Peru olacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı firmaları hedef pazarlar ile buluşturmak amacıyla başlattığı “İhracat Pusulası” etkinliğinde Peru konuşuldu. TİM’in 14-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Peru’ya gerçekleştireceği ticari ziyaret öncesinde düzenlenen seminerde tüm yönleriyle Peru pazarı ele alındı. Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen ve 300'ün üzerinde firma temsilcisinin katıldığı toplantıda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Peru proaktif ticaret politikası izleyen bir ülke. Ekonomik açıdan oldukça ciddi potansiyele sahip. Yıllık 40 milyar dolarlık ihracat, 39 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Bizim bu ülkeye yaptığımız ihracat sadece 100 milyon dolar. Bu ülkeden yapılan ithalat da 75 milyon dolar. İki ülke arasındaki ticari potansiyeli büyütmek zorundayız” dedi.

“Türkiye’yi Türk dizilerinden biliyoruz”

Peru Cumhuriyeti Ticaret Ateşesi Fernando Albareda, Peru’da kişi başına gelirin 6 bin 570 dolar, enflasyonun ise yüzde 3.2 olduğunu söyledi. Son 18 yılda Peru’nun ortalama yüzde 5.1 büyüdüğünü belirten Albareda, “Bu özel sektör yatırımları ile gerçekleştirildi. 2017 yılında ülkeye 7 milyar dolar yabancı sermaye girişi yaşandı” ifadelerini kullandı. Düzenlenen toplantıların iki ülke arasındaki ticaretin artırılması için önemli olduğuna değinen Albareda, “Peru olarak biz de Türkiye pazarını tanımaya çalışıyoruz. Perulular Türkiye’yi Türk dizilerinden biliyor. Türk dizileri Peru’da seviliyor. Ama bunun haricinde uzak ülkeymiş gibi düşünülüyor. Bu tür toplantılarla bunun değişeceğini düşünüyorum” dedi.

"Ticarette her iki taraf da kazanmalı"

TİM Başkanı İsmail Gülle, dünyada bir değişim ve dönüşümün yaşandığını söyledi. Artık serbest ticaret anlaşmalarının ABD tarafından iptal edildiği, ticaretin önüne yeni bariyerler konulduğu, vergiler artırılarak ticaret savaşların başladığı bir dönem yaşandığını belirten Gülle, bu tür hareketlerin dünya ticaretine olumsuz etkilerin olacağını dile getirdi. Gülle, Türk ihracatçıları olarak her iki tarafın da kazandığı bir ticaretten yana olduklarını dile getirerek, “Biz ne kadar ürün satıyorsak o kadar da almaktan yanayız. Her iki tarafın da kazandığı sistem olmalı” dedi. Amaçlarının daha çok pazarlara giderek yeni ülkeler keşfetmek, daha çok üreterek daha çok satmak olduğunun altını çizen Gülle, TİM olarak hem ihracatçı sayısını hem de ihracat yapılan ülke sayısını artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Döviz kurundaki artışla ilgili açıklamalar da yapan Gülle, “Türkiye kur olumsuzluğunu olumlu bir ivmeye çevirerek bu yıl 170 milyar doların üzerinde rekor bir ihracat gerçekleştirecek. Bu hedeften bizi kimse saptıramaz” diye konuştu.

Peru’da büyük fırsatlar var

Coface Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Emre Özer, Peru’nun ekonomik olarak kuvvetli bir ülke olduğunu belirterek, özellikle zengin maden kaynaklarının bulunduğunu kaydetti. Altyapı ve sağlık alanında Peru’da lkede büyük bir fırsatlar olduğunu ifade eden Özer, “Peru Türkiye için önemli bir potansiyel barındırıyor. Türkiye olarak özellikle, otomotiv, bilişim, perakende ve taşımacılık sektörlerinde Peru ile rahatlıkla ticaret yapılabilir” şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca Moderatörlüğünü TİM Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Kaplan’ın yaptığı seminerde, Ak-Kim Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş İhracat Bölüm Yöneticisi Orçun Gören ve Aksa Akrilik Kimya Sanayi Bölge Satış ve Pazarlama Müdürü Atakan Koru Peru’daki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. (Fotoğraflı)