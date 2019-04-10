"Türk ekonomisi büyük fırsatlar sunuyor"

İngiltere ve Türkiye’nin karşılıklı ekonomik ilişkilerde yeni alanlara ilerleyebileceğinin altını çizen Estlin, “İnovasyon gerektiren yeni teknolojilerin kullanılmasında, finans teknolojisinde, sigortacılık alanlarında birçok fırsat görüyorum. Türkiye’nin iş birliği yapabileceğimiz canlı bir ekonomi olduğunu görüyor ve hissediyorum. Londra büyük oranda finans teknolojilerinin merkezi. Fakat özellikle İstanbul’da çok sayıda yetenekli insan var. Bu uzmanlıklarımızı her iki piyasada nasıl paylaşabiliriz? Hedefimiz bu olacak.” İfadelerini kullandı.

Estlin, “Türk ekonomisi son dönemde çok hızlı bir şekilde büyüdü. Bu heyecan verici ve büyük fırsatlar sunuyor. İngiltere ve Türkiye, Avrupa’nın batısında ve doğusunda yer alarak simbiyotik bir ilişki ortaya koyuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

LONDRA (AA) – GÖKHAN KURTARAN – Dünyanın en büyük finans merkezi Londra’daki City of London’ın Başkanı Lord Peter Estlin, Türk ekonomisinin son derece canlı olduğunu belirterek, İngiltere ve Türkiye arasında büyük iş birliği fırsatlarının bulunduğunu söyledi.

İstanbul’un finans merkezi olması konusunda atılan adımları da değerlendiren Lord Estlin, “Türkiye’nin finans sektörünü geliştirdiğini ve özelikle İslami finans gibi alanlarda geliştirebileceğini görüyorum. Londra batıda bir merkezken, İstanbul da bölgesel bir oyuncu. Bence asıl konun karşılıklı düzenlemeler yoluyla gücümüzü artırmak ve piyasalarımıza erişebilmek. Birlikte büyümek yolunda çok sayıda fırsat görüyorum.” yorumunu yaptı.

- “WTO’nun geliştirilmesi gerekiyor”

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin de değerlendirmede bulunan Estlin, “Londra finans merkezi başından beri Birlik'te kalınmasından yana oldu ama demokrasiye de saygı göstermemiz gerekiyor. Anlaşmasız ayrılık iyi bir sonuç olmaz. Bu İngiltere için de Türkiye için de iyi bir sonuç doğurmaz. Parlamentonun bir anlaşmayı oluşturabileceğini düşünüyorum. Bu küresel istikrar için de daha iyi olacaktır. ” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin uzun vadeli kalıcı küresel serbest ticaretin oluşturulmasını hedeflendiğini belirten Estlin, “Sadece mal ticaretinde değil aynı zamanda ürünlerinde ticareti konusunda Türkiye’nin de istekli olduğunu görüyorum.” dedi.

Dünya Ticaret Örgütünün (WTO) mevcut yapısının bugünün ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kaldığını belirten Estlin, “WTO’nun geliştirilmesi gerekiyor. İngiliz ekonomisinin yüzde 80’ini hizmet sektörü oluşturuyor. Türkiye’de de hizmet sektörü giderek payını artırıyor. Bizim uluslararası seviyede bu ihtiyaçlara cevap verebilecek yapıların arayışında olmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

