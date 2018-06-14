Geçen seneki büyüme oranının yüzde 7,4 olduğuna işaret eden Özlü, Türkiye ile ilgili faiz, kur, enflasyon tartışmalarının yapıldığına ifade ederek, "Bir seçim ortamındayız, bu seçim ortamında dışarıdan yapılan müdahaleler var. Dünya piyasalarında dalgalanmalar var ve bunlar bizi etkiliyor. Seçim ortamının meydana getirdiği bir belirsizlik söz konusu. Bunlar bizi etkiliyor ama şundan emin olun; Türk ekonomisi çok sağlam temellere oturtulmuş durumda. Bunlar gelip geçici; faizlerin yükselmesi, kurların değişmesi. İnşallah 24 Haziran'dan sonraki dönemde bunların üzerinden geleceğiz." şeklinde konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk ekonomisinin çok sağlam temellere oturtulmuş durumda olduğunu belirterek, "Bunlar gelip geçici; faizlerin yükselmesi, kurların değişmesi. İnşallah 24 Haziran'dan sonraki dönemde bunların üzerinden geleceğiz." dedi.

Hazine Müsteşarlığı ile bakanlık arasında girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesini amaçlayan Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu'na ilişkin anlaşma yaptıklarını anımsatan Bakan Özlü, ilk aşamada 500 milyon liralık oluşacak fonun, uzun vadede 10 milyar liralık fona dönüşeceğini kaydetti.

Önümüzdeki 10 yıllık süreçte Türk sanayisini ikiye katlayacaklarını vurgulayan Özlü, "Sanayimiz içerisindeki yüksek teknoloji ürünlerin payını, imalat sanayimizin içerisindeki katma değeri yüksek, yani kar marjı yüksek ürünlerin payını önce yüzde 15'e, akabinde yüzde 20-25'lere çıkaracak bir program hazırladık, bunu da uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

İmalat sanayinin, geçen seneki gayri safi milli hasıladaki payının 147 milyar dolar olduğunu aktaran Bakan Özlü, son 1,5 yıldır yapılan çalışmalarla Türkiye'de bir teknoloji ve sanayi atılım programı hazırladıklarını, bunun da seçim beyannamelerinde yer aldığını söyledi.

Araştırmacıların, genç beyinlerin, yazılımcıların, yüksek teknoloji üreten şirketlerin destekleneceğini anlatan Özlü, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin tek açığı vardır, teknoloji açığıdır. Biz ne zaman teknoloji açığımızı kapatırsak Türkiye cari açığını, dış ticaret açığını da otomatik olarak kapatır. Çünkü biz düşük teknolojili ve katma değeri düşük ürünler satıyoruz. İhracatımızın kilogram başına bedeli 1,5 dolar seviyesinde, bunun en az 4 dolar olması lazım.

Ne zamanki biz yükte hafif, pahada ağır ürünler satarsak o zaman Türkiye'nin dış ticaret açığı, cari açığı kapanacak. 7,4 büyüyoruz ama cari açığımız da büyüyor. Cari açığı kapatmanın tek yolu teknoloji üretmekten, karlı ve yüksek katma değerli işler yapmaktan geçiyor. Bunun da yolu yüksek teknoloji."

- "Amacımız sadece bir araba yapmak değil marka oluşturmak"

Yerli otomobilin, aslında bir otomobil çalışmasının ötesinde olduğunu vurgulayan Bakan Özlü, "Bu çalışma Türkiye'nin teknolojide sıçrama yapması, sanayide hamle yapması için elimizdeki önemli enstrümanlardan birisi. Biz bunun Türkiye'nin teknolojik dönüşümünün önemli bir aracı olarak görüyoruz. Amacımız sadece bir araba yapmak değil, marka oluşturmak. Nasıl ki bazı ülkeler söylendiğinde akıllara belli otomobil markaları geliyorsa Türkiye adı da geçtiğinde ülke adıyla eş değer şekilde otomobil markası tüm dünyada akla gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

İftara, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Ayhan Sefer Üstün, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları, milletvekili adayları, partililer, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

