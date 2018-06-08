"Türk ekonomisi sapasağlam ayakta"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bankalara yönelik not indirim kararına ilişkin, "Moody's ne demiş kesinlikle bizim için hiçbir anlamı yoktur. Türk ekonomisi ne diyor, biz ona bakıyoruz." dedi.

Moody's'in bankalara yönelik kararını değerlendiren Zeybekci, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 18 Temmuz sabahı aynı şekilde Türkiye'nin notunun kırıldığını anımsattı.

"Türkiye ile ilgili yapılan bu açıklama kasıtlıdır. Bütün dünyanın gözü önünde yapılan bir operasyon." diyen Zeybekci, şöyle devam etti:

"Nasıl ki 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinden 1 hafta önce gündemlerinde olmamasına rağmen Türkiye'nin kredi notuyla ilgili değerlendirme yapma hususunda ne kadar acele ettikleri gibi. Türk bankalarının değerlerine bakmak ve bütün dünyaya bunu duyurmamız lazım. Türk bankalarının sermaye yeterlilik oranları yüzde 16 seviyelerinde. Bu sermaye oranı Maastricht kriterlerinde yüzde 8, yani tam iki katı. Diğer taraftan da Türkiye'deki kredilerin geri dönüşümüyle ilgili rakamımız yüzde 2,5 seviyesinde. Yani zorluğa düşen krediler anlamında bakıyoruz."