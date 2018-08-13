Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır." ifadesini kullandı.
Kalın, Twitter hesabından ekonomik gelişmelere ilişkin, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarımız, finansal istikrar için gerekli adımları atıyorlar. Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır." paylaşımında bulundu.
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