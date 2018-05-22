FİNANS

Türk enerji gemisi, Sudan'da elektrik üretimine başladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

Karpowership'e ait Karadeniz Powership Rauf Bey isimli yüzer enerji gemisi Sudan'a enerji sağlayacak

Karadeniz Holding'in iştiraki Karpowership'e ait Karadeniz Powership Rauf Bey isimli yüzer enerji gemisinin Sudan'da elektrik üretimine başladığı bildirildi.

Karpowership'ten yapılan açıklamada, şirketin, Türkiye'nin enerji teknolojileri alanındaki tecrübesini Afrika'ya taşımaya devam ettiği belirtildi.

Karadeniz Powership Rauf Bey'in Sudan'daki ilk yüzer enerji santrali projesi olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz Powership Rauf Bey enerji gemisi, Sudan'ın doğusundaki liman şehri Port Sudan'da, Ramazan ayı ile birlikte ticari operasyonlarına başladı. 180 megavat kapasiteye sahip gemi, Sudan Thermal Power Generating Company ile imzalanan enerji satın alma sözleşmesi kapsamında ulusal şebekeye elektrik sağlayacak. Sudan ile gerçekleştirilen iş birliği, Gana, Mozambik, Zambiya, Gambiya ve Sierra Leone'deki projelerin ardından Karpowership'in Afrika'daki altıncı projesi. Karpowership, daha fazla büyüme ve ilerleme sağlayabilmek için global enerji gemisi işini büyütmeye odaklanırken, kıtadaki operasyonlarını genişletmeye devam edecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karpowership Ticaret Grup Başkanı Zeynep Harezi de elektriğin tüm gelişmelerin başlama noktası olduğuna işaret ederek, "Sözleşmemiz 150 megavat için. Üretilen her bir kilovatsaatin Sudan'ın faydasına olmasını ve ülkeyi bir sonraki ekonomik kalkınma ve refah seviyesine taşımasını ümit ederim. Amacımız, Sudan'ı Afrika'nın ekonomik, bilimsel ve teknolojik ilerlemesinin merkezi olarak görmek ve Sudan ile birlikte büyümektir. Bunu yaparken de en ucuz elektriği sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Karpowership tarafından Sudan'a elektrik sağlanması amacıyla geçen ay sözleşme imzaladığı duyurulmuştu.

PARTNERDünyanın en güzel kızıDünyanın en güzel kızı
Antalya 2 milyon turisti aştıAntalya 2 milyon turisti aştı
Kardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsüKardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Holding Karpowership

En Çok Okunan Haberler

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
71. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de Başladı

71. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de Başladı

Pegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyası

Pegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyası

6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi

6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi

Antalya 2 milyon turisti aştı

Antalya 2 milyon turisti aştı

Kardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsü

Kardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsü

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Karar Anı: Aklın para üzerindeki gücü

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Karar Anı: Aklın para üzerindeki gücü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.