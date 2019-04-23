FİNANS

Türk ev tekstil ürünleri uluslararası alanda görücüye çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 23.04.2019 14:02 | Son Güncelleme

TİM Başkanı İsmail Gülle: - "Ev tekstilinde; fuarcılıkta dünya ikinciliği, ihracatta dünya dördüncülüğü var. Sektörün önü açık" - İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - "İstanbul'u 100 bin metrekarelik fuar merkezinden 200, 300, 400 bin metrekarelik fuar merkezine taşıyacağız. Bu şekilde sadece bu fuarı değil, birçok fuarımızı daha İstanbul'da daha büyük katılımla yapma ve çok sayıda fuarı bu şehre taşıma imkanı bulacağız" - TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Aydın: - "(Geçen yıl) 3,3 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirdiğimizi söylememiz mümkün. Bu yıl hedefimiz, rakamları daha da yükselterek dünya pazarından aldığımız payı genişletmek"

İSTANBUL (AA) - CNR Holding şirketlerinden ITF İstanbul Fuarcılık ile Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri Derneği (TETSİAD) iş birliğinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS), binin üzerinde markanın katılımıyla kapılarını açtı.

Alanında dünyanın en büyük iki etkinliğinden biri olan ve 120 ülkeden yabancı alıcıları ağırlayan EVTEKS, CNR Expo Yeşilköy'de ziyarete açıldı.

Fuarın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, fuarın 25. yıl dönümünde olduğunu hatırlatarak, çeyrek asırlık bir emek bulunduğunu, başarılı organizasyonun Türkiye'nin yüz akı olduğunu söyledi.

Gülle, yolcuların beraberinde götürdüğü kargoların da ihracata katılmasına ilişkin yapılan düzenlemeye değinirken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mart ayında, özellikle yolcu beraberinde kargoyla yapılan mikro ihracatların da kayıt altına alınmasıyla ilgili düzenleme yapıldı. Bu düzenleme, inşallah diğer bölgelerimizde de hayata geçtiğinde hem ihracatımızdaki rasyonel artışı hem de ev tekstilinin gerçek gücünü görmek için çok faydalı olacak. Bu fuar bize, sektörlerin büyüdüğünü, geliştiğini ve artık mızrağın çuvala sığmadığını gösterdi. Bu mekanlar artık bize yetmiyor."

Gülle, Atatürk Havalimanı arazisine kurulacak fuar merkezi ile Türkiye'nin ihracatında ciddi artış sağlanacağını vurgulayarak, fuarların uluslararası ticarete sağladığı katkıya işaret etti.

EVTEKS'in önemine değinen Gülle, "Ev tekstilinde; fuarcılıkta dünya ikinciliği, ihracatta dünya dördüncülüğü var. Sektörün önü açık." dedi.

- "Ev tekstilinde üreticilikten çıkıp trend belirleyen olduk"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de fuarın 25. yılında olmasından iftihar duyduğunu, aradan geçen çeyrek asırlık süreçte etkinliğin uluslararası bir organizasyon haline geldiğini söyledi.

Fuar merkezinin daha da büyütülmesi konusunda gayret göstereceklerini ifade eden Avdagiç, "İstanbul'u 100 bin metrekarelik fuar merkezinden 200, 300, 400 bin metrekarelik fuar merkezine taşıyacağız. Bu şekilde sadece bu fuarı değil, birçok fuarımızı daha İstanbul'da daha büyük katılımla yapma ve çok sayıda fuarı bu şehre taşıma imkanı bulacağız." diye konuştu.

Avdagiç, ev tekstili konusunda ihracatı aritmetik olarak değil, geometrik artırmaları gerektiğini belirterek, ev tekstilinde küçük artışlarla yetinemeyeceklerini, kamusal desteklerle bu alana eğilmeleri gerektiğini söyledi.

Oda olarak ihracatçılara destek vermek için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Avdagiç, ev tekstilinde ihracatı artırma konusunda ciddi bir potansiyel bulunduğunu, bu alanda üretici olmaktan çıkarak tasarlayan, trendleri belirleyen konuma geldiklerini vurguladı.

- "3,3 milyar dolarlık ihracatımızı artıracağız"

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Aydın ise 168 milyar dolar ihracatın gerçekleştiği 2018'de, Türkiye'nin kilogram başına ihracat değerinin 1,3 dolar civarında olduğunu bildirdi.

Aydın, "Bunun yanı sıra ev tekstili sektöründe kilogram başına ihracatın kimi ürün gruplarında 14-15 dolarlara kadar çıktığını görüyoruz. Sektörümüz, kilogram birim fiyatı ile de Türkiye ortalamasının çok üzerinde." dedi.

Geçen yıl 2017'ye göre ev tekstili ihracatında yüzde 10 büyüme gerçekleştirdiklerini aktaran Aydın, "Bavul ticaretinin yanı sıra 3,3 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirdiğimizi söylememiz mümkün. Bu yıl hedefimiz, rakamları daha da yükselterek dünya pazarından aldığımız payı genişletmek." diye konuştu.

Aydın, EVTEKS'in; 60 bin metrekarenin üzerinde net satış alanı, yerli ve yabancı 130 bin ziyaretçi, 750 katılımcı firmanın bini aşkın markası ile Türkiye'nin en büyük endüstriyel fuarlarından olduğunu söyledi.

Fuarın sunduğu tasarım anlayışı ve bu alandaki yeniliklere değinen Aydın, şunları kaydetti:

"Fuar kapsamında EVTEKS APRIL, her yıl bir dünya trendi konseptiyle yola çıkar. Bu sene de fuarda, 2020'de dünyada moda olacak trend akımlarını 'Alternatif Varoluşlar' konsept başlığında hazırlayan Bahar Korçan ve ekibi, yeni dönemde bireysel sıkıntılar ve kaostan kurtulmanın yolunun tasarımda alternatifler olduğunu vurguluyor. Trendden modaya ve tasarıma, tasarımdan da ürünlere olan yansımaları fuar stantlarımızda görebilirsiniz. Trend Area ise sizlere geniş bir perspektif sunuyor."

- "Fuarın 100 milyon dolar civarında döviz girişi sağlayacağını tahmin ediyoruz"

CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, fuarın açılışının bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile denk düşmesinin hoş bir eş zamanlılık olduğunu söyledi.

Fuara gelen yabancı konuklar sayesinde bölgedeki otellerin tamamen dolduğunu belirten Bulut, otellerle birlikte sektörün diğer paydaşları da dikkate alındığında, EVTEKS'in turizm sektörüne 100 milyon dolar civarında döviz girişi sağlayacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Yüksek katma değerli fuar turizmiyle milyarlarca dolar döviz girdisi sağlamanın, aktif ihracatçı sayısını ve firma başına ihracat tutarlarını çok daha yukarılara çıkartmanın zor olmadığını vurgulayan Bulut, bunun için dünya fuarcılık pastasından en büyük payı alan Batılı ülkelerin ne yaptığına bakmanın yeterli olduğunu söyledi.

Türkiye'de fuarcılığın gelişmesi ve Avrupa ülkeleri ile rekabet gücünün artırılmasına da yatırım yapılması halinde Türkiye'nin söz konusu pastadan yüksek pay alabileceğini belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Doğru bir stratejiyle, kaynakları doğru yerlerde kullanarak İstanbul'u 5 sene içinde dünya fuarcılığının yeni merkezi haline getirebiliriz. Kendi üretmedikleri malların pazarına ev sahipliği yaparak zenginleşen Avrupa kentlerinden hakkımız olanı geri alabiliriz. İstanbul'da markalaşan fuarlarımızı dünyanın başka hedef ülkelerine de ihraç ederek global ticarete yön veren ülkeler arasında yerimizi alabiliriz."

- 50 bin yabancı alıcı bekleniyor

Dünyanın en büyük 4'üncü ihracatçı ülkesi konumunda olan Türk ev tekstilinin en büyük fuarı EVTEKS, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkenin ürün tedariki sağladığı bir platform olarak dikkati çekiyor.

Dünyanın en büyük fuarı olma yolunda ilerleyen EVTEKS, sektörün 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşması için maksimum destek sağlıyor.

Fuar, 800 firmanın binden fazla markasını, 120 ülkeden 50 bini yabancı, toplam 130 bin sektör alıcısıyla buluşturacak.

EVTEKS, aralarında ABD, Belçika, Bulgaristan, Filistin, Katar, Kosova, Moğolistan, Moldova, Ürdün ve Yunanistan'ın da olduğu 40'tan fazla ülke için organize edilen alım heyeti programları ile fuar süresince gerçekleşecek iş hacmini rekor düzeye taşımayı hedefliyor. Fuar ayrıca, Türkiye'nin birçok ilinden yaklaşık 300 kişilik yurt içi alım heyetini de ağırlayacak.

Fuara İspanya, Fas, Portekiz ve Çin milli katılım sağlarken, Hollanda, Belçika, Hindistan, Yunanistan, Ukrayna, Mısır, Bangladeş, Pakistan, Almanya, Ürdün, İran, Fransa, Avusturya, Türkmenistan gibi ülkeler de fuarda bireysel katılımcı olarak yer alıyor. Etkinlikte, 150'den fazla yabancı firma katılımcı olarak ürünlerini sergiliyor.

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