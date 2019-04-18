Türk ev tekstilcileri İtalya’da uluslararası alıcılar ile buluştu

İstanbul, 18 Nisan (DHA) - İtalya’nın Como kentinde düzenlenen Proposte Fuarı ile eş zamanlı yapılan ve ev tekstili sektörünün en verimli fuarlarından olan International Observatory Fuarı’na Sektörel Ticaret Heyeti düzenleyen Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), İtalya, Avrupa ve Amerika’dan gelen alıcılar ile Türk şirketlerini bir araya geitrdi.

Bu yıl UTİB’in altıncı kez katıldığı fuarda Türkiye’den butik ve seçkin firmaların olduğu 18 firma yer aldı. Fuarla ilgili UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Fuara katılan firmalarımız düzenlediğimiz Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında çok verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük alıcılarını bir araya getiren Proposte Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen Observatory Fuarı’na Proposte Fuarı’ndan düzenlenen ücretsiz servisler ile dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçiler gelerek firmalarımızla tanışma ve ürünlerimizi görme fırsatını buldular. Fuar süresince firmalarımız başta İtalya olmak üzere Avrupa ve Amerika’dan çok önemli alıcılar ile birebir görüşme yaptı. Yapılan ticari bağlantılarla yeni pazarlar için önemli adımlar atıldı. Bu fuar sektörün ihracat potansiyelini önemli ölçüde artıracaktır.”

UTİB Başkanı Taşdelen Engin de Türkiye’nin ev tekstili sektöründe önemli bir potansiyeli olduğuna dikkat çekerek şu yorumu yaptı:

“UTİB olarak, çok kısa süre içinde ev tekstili sektörüne yönelik iki önemli organizasyondan birisini başarı ile geride bıraktık. Şimdi önümüzde önemli bir organizasyon daha var. 23-27 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek CNR EVTEKS fuarı da dünya ev tekstili sektörü için önemli bir buluşma noktası. UTİB olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da CNR Evteks Fuarı’na iyi hazırlandık. Birbirinden farklı organizasyonlar ile sektörümüzü desteklemeyi sürdüreceğiz.” (Fotoğraflı)



