Türk ev tekstili firmaları ürünlerini Uzak Doğu pazarında tanıttı

Çin'in Şangay kentinde düzenlenen "Intertextile Shanghai Home Textiles 2019" fuarına katılan 22 Türk firması, ürünlerini Uzak Doğu pazarında tanıtma imkanı buldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinden (UTİB) yapılan açıklamaya göre, Türk ev tekstili sektörünün önde gelen 22 firma, Şangay'da 28 Ağustos'ta başlayıp 4 gün süren ve sektörde Uzak Doğu'nun en önemli organizasyonları arasında gösterilen fuarda ürünlerini tanıttı.

Birliğin 11'inci kez milli katılım organizasyonunun yapıldığı fuarda perdelik kumaşlar, döşemelik kumaşlar, yatak çarşafları, masa örtüleri, havlu ve bornoz gibi bir çok ürün sergilendi.

Etkinlikte, fuar idaresi tarafından UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin'e "10 yıl ve üstü katılım ödülü" verildi. Ödül töreninde konuşan Engin, birlik olarak asıl amaçlarının Türk tekstil ürünlerini tüm dünyada tanıtmak ve pazar ağlarını genişletmek olduğunu, bu görev bilinciyle de uluslararası alanda kapsamlı aktiviteler düzenlediklerini aktardı.

Dünyanın en büyük 4 ev tekstili ihracatçısından biri olan Türkiye'nin, 2018 yılında yaklaşık 2,7 milyar dolarlık ev tekstil ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Engin, şunları kaydetti: