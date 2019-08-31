FİNANS

Türk ev tekstili firmaları ürünlerini Uzak Doğu pazarında tanıttı

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin organizasyonuyla, 22 Türk firması Çin'deki ev tekstili fuarına katıldı - UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin: - "Türk firmalarının bu pazarda oldukça iyi konumlanması ve kendi markaları ile saygınlık kazanmaları bizleri mutlu ediyor"

Çin'in Şangay kentinde düzenlenen "Intertextile Shanghai Home Textiles 2019" fuarına katılan 22 Türk firması, ürünlerini Uzak Doğu pazarında tanıtma imkanı buldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinden (UTİB) yapılan açıklamaya göre, Türk ev tekstili sektörünün önde gelen 22 firma, Şangay'da 28 Ağustos'ta başlayıp 4 gün süren ve sektörde Uzak Doğu'nun en önemli organizasyonları arasında gösterilen fuarda ürünlerini tanıttı.

Birliğin 11'inci kez milli katılım organizasyonunun yapıldığı fuarda perdelik kumaşlar, döşemelik kumaşlar, yatak çarşafları, masa örtüleri, havlu ve bornoz gibi bir çok ürün sergilendi.

Etkinlikte, fuar idaresi tarafından UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin'e "10 yıl ve üstü katılım ödülü" verildi. Ödül töreninde konuşan Engin, birlik olarak asıl amaçlarının Türk tekstil ürünlerini tüm dünyada tanıtmak ve pazar ağlarını genişletmek olduğunu, bu görev bilinciyle de uluslararası alanda kapsamlı aktiviteler düzenlediklerini aktardı.

Dünyanın en büyük 4 ev tekstili ihracatçısından biri olan Türkiye'nin, 2018 yılında yaklaşık 2,7 milyar dolarlık ev tekstil ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Engin, şunları kaydetti:

"Çin, 1 milyar 367 milyon nüfusu ve yaklaşık 23,2 trilyon dolar gayrisafi yurt içi hasılası ile dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunda yer alıyor. Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaret rakamlarını incelediğimizde ticaret hacminin her geçen yıl arttığını görüyoruz. Tüm sektörlerde Türkiye'nin hem dünya çapında üçüncü ticari ortağı hem de Doğu Asya'daki ilk ticaret ortağı olan Çin, 2018 yılında Rusya'nın ardından Türkiye'nin 16'ncı ihracat ve ikinci ithalat ortağı konumundaydı.

Türk firmalarının bu pazarda oldukça iyi konumlanması ve kendi markaları ile saygınlık kazanmaları bizleri mutlu ediyor. Ayrıca, her fuarda dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel alıcıların portföyünde yer alıyoruz. Bu sayede de bu fuarın sektörümüz için küresel önemine bir kez daha tanık oluyoruz. Her yıl, başta Çin olmak üzere ABD, Avustralya, Japonya ve Kore gibi ülkelerden fuara katılan yerli ve uluslararası toptancıları, üretim ve Ar-Ge yöneticileri ve tasarımcıları standımızda ağırlayarak ürünlerimizi tanıtma fırsatı yakalıyoruz. Bu bağlamda da Intertextile Shanghai Fuarını bu bölgedeki önemli bir iş merkezi olarak görüyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
bursa fuar tekstil

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