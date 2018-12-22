Türk Eximbank 11 bin ihracatçı hedefini aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın 2018 yılında ulaşmayı hedeflediği 11 bin ihracatçı sayısını aştığını, yüzde 70,4 KOBİ oranına ulaştığını bildirdi.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eximbank'ın 2018 yılında 12 şubesi ve 15 irtibat ofisiyle daha fazla ihracatçıya ulaşmaya devam ettiğini belirterek, 19 Aralık 2018 itibarıyla Türkiye'de üst üste 3 yıldan fazla düzenli ihracat yapan 15 bin ihracatçıdan 11 bin 15'inin, Türk Eximbank'ın nakdi kredi ve sigorta desteğinden yararlanır hale geldiğini vurguladı.

Böylece bankanın 2018 yılında ulaşmayı hedeflediği 11 bin ihracatçı sayısının aşıldığını, yüzde 70,4 KOBİ oranına ulaşıldığını ifade eden Pekcan, ulaşılan ihracatçı sayısında yüzde 16'lık artış gerçekleştiğine dikkati çekti.

Pekcan, 2018 sonunda 27 milyar doları nakdi kredi, 17 milyar doları sigorta imkanı olmak üzere bir önceki yıla göre yüzde 13'ler düzeyinde artışla toplam 44 milyar dolarlık finansman desteği hedefine ulaşılacağını dile getirerek, böylelikle ihracatın da yüzde 26'sının finanse edileceğini kaydetti.