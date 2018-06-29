FİNANS

Türk Eximbank, 550 milyon dolar kredi sağladı

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 10:08 | Son Güncelleme

Banka, MIGA garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 10 yıl vadeli 550 milyon dolar kredi aldı

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, uluslararası bazı bankalardan oluşan konsorsiyumdan 10 yıl vadeli 550 milyon dolarlık fon sağladı.

Bankanın açıklamasına göre, Türk Eximbank, imzalanan anlaşma ile Dünya Bankası kuruluşu olan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) garantisi altında, Standard Chartered Bank ve BNP Paribas liderliğinde ING Bank, Societe Generale, Citibank N.A. ve Mitsubishi UFJ Bank'tan oluşan uluslararası bankalar konsorsiyumundan 10 yıl vadeli 140 milyon dolar ve 348 milyon avro olmak üzere toplam 550 milyon dolarlık kredi aldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, söz konusu fonun MIGA garantisi sayesinde benzeri vadede bir eurobond ihracına göre çok daha uygun maliyetle sağlandığını ve bu yeni borçlanma ile birlikte Türk Eximbank'ın MIGA garantili borç stokunun 1,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Yıldırım, "İhracatımızın orta/uzun vadeli finansmanına verilen desteğin arttırılmasına yönelik olarak Türk Eximbank, uluslararası para ve sermaye piyasaları kaynak imkanlarını değerlendirme çabasına 2018 yılının ikinci yarısında da devam etmeyi planlamaktadır." ifadesini kullandı.

Türk Eximbank'ın uluslararası piyasalardan sağladığı fonları artırmak amacıyla son bir yılda Körfez bölgesi, Japonya, ABD, Hong Kong, Taipei ve Frankfurt, Zürih, Amsterdam'da tanınmış finansal kuruluşlar, önde gelen varlık yönetim, emeklilik fonları ve sigorta şirketleri ile görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Yıldırım, şu bilgileri verdi:

"MIGA garantili bu yeni borçlanma kapsamında, ihracatçılara 10 yıla varan vade ile kullandırılacak, enerji tasarrufuna yönelik iklim değişikliği harcamaları da dahil olmak üzere, işletme sermayesi ve yatırım harcamalarının finansmanına yönelik yeni bir kredi penceresi daha açıldı. Son haftalarda kullandırılmaya başlanan 5 yıl vadeli işletme sermayesi kredilerine ilave olarak açılan bu ikinci pencere kapsamında ihracatçılarımıza kredi kullandırımı temmuzda başlayacak. Söz konusu imkanla azami 10 yıl vadeli bir seçeneğin Euribor+ yüzde 4 faiz oranı üzerinden ihracatçı şirketlerin hizmetine sunulacak, sağlanan kaynağın asgari 50 milyon dolar tutarındaki kısmı ise ihracatçılarımıza içinde enerji tasarrufu sağlayan harcamalarının da olduğu projelerde Euribor+ yüzde 3,75 faiz oranı üzerinden kullandırılacak".

Açıklamada, yatırımcı ve kreditör ilişkilerinin geliştirilmesi anlayışı doğrultusunda, gelecek hafta, Yıldırım başkanlığında bir heyetin Avrupa'nın diğer önemli finans merkezlerinde de "road-show" gerçekleştireceği bilgisine yer verildi.

PARTNERYaz aylarında varisten korunmak elinizde... İşte uzman tavsiyelerine göre varisten koruyan öneriler.Yaz aylarında varisten korunmak elinizde... İşte uzman tavsiyelerine göre varisten koruyan öneriler.
Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybettiÜnlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti
Milli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandıMilli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Eximbank

En Çok Okunan Haberler

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Emekliler, yaşlılar, memurlar... 20 milyon kişi için zam ayı

Emekliler, yaşlılar, memurlar... 20 milyon kişi için zam ayı

Bağkur prim borçları siliniyor

Bağkur prim borçları siliniyor

AB'den Türkiye'ye 3 Milyar Euro'luk yardım

AB'den Türkiye'ye 3 Milyar Euro'luk yardım

Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı… Bilgileri çalınan ne yapacak?

Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı… Bilgileri çalınan ne yapacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bankalarda yeni dönem: Görüntülü bankacılık

Bankalarda yeni dönem: Görüntülü bankacılık

Olumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurdu

Olumsuz hava şartları karpuz fiyatlarını vurdu

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Milli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandı

Milli uçak jantı için işbirliği protokolü imzalandı

Bilecik'in köylerinde dolu ve şiddetli rüzgar zararı

Bilecik'in köylerinde dolu ve şiddetli rüzgar zararı

Suriye'den Türkiye'ye gelen patateslerin hasadı sürüyor

Suriye'den Türkiye'ye gelen patateslerin hasadı sürüyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.