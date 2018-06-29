Türk Eximbank, 550 milyon dolar kredi sağladı

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, uluslararası bazı bankalardan oluşan konsorsiyumdan 10 yıl vadeli 550 milyon dolarlık fon sağladı.

Bankanın açıklamasına göre, Türk Eximbank, imzalanan anlaşma ile Dünya Bankası kuruluşu olan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) garantisi altında, Standard Chartered Bank ve BNP Paribas liderliğinde ING Bank, Societe Generale, Citibank N.A. ve Mitsubishi UFJ Bank'tan oluşan uluslararası bankalar konsorsiyumundan 10 yıl vadeli 140 milyon dolar ve 348 milyon avro olmak üzere toplam 550 milyon dolarlık kredi aldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, söz konusu fonun MIGA garantisi sayesinde benzeri vadede bir eurobond ihracına göre çok daha uygun maliyetle sağlandığını ve bu yeni borçlanma ile birlikte Türk Eximbank'ın MIGA garantili borç stokunun 1,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Yıldırım, "İhracatımızın orta/uzun vadeli finansmanına verilen desteğin arttırılmasına yönelik olarak Türk Eximbank, uluslararası para ve sermaye piyasaları kaynak imkanlarını değerlendirme çabasına 2018 yılının ikinci yarısında da devam etmeyi planlamaktadır." ifadesini kullandı.