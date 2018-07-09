FİNANS

Türk Eximbank, Avrupa'da yatırımcı görüşmelerini sürdürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 11:50 | Son Güncelleme

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım başkanlığında bir heyet, 9-13 Temmuz'da, geçmişte banka tarafından ihraç edilen tahvilleri portföyünde bulunduran veya gelecek dönemde yatırım yapma potansiyeli olan kuruluşların bulunduğu Kopenhag ve Viyana şehirlerinde bir dizi toplantı gerçekleştirecek

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, yatırımcı görüşmelerine Avrupa'nın diğer önemli finans merkezlerinde devam ediyor.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, uluslararası piyasalardan sağladığı fonları artırmak amacıyla son bir yıllık dönemde Körfez bölgesi, Japonya, ABD, Hong Kong, Taipei ile Avrupa'da Frankfurt, Zürih ve Amsterdam şehirlerinde tanınmış finansal kuruluşlar ile önde gelen varlık yönetim, emeklilik fonları ve sigorta şirketleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Yatırımcı ve kreditör ilişkilerinin geliştirilmesi anlayışını başarıyla sürdüren Türk Eximbank, 9-13 Temmuz'da Genel Müdür Adnan Yıldırım başkanlığında bir heyetle, geçmişte banka tarafından ihraç edilen tahvilleri portföyünde bulunduran veya gelecek dönemde yatırım yapma potansiyeli olan kuruluşların bulunduğu Kopenhag ve Viyana şehirlerinde bir dizi toplantı gerçekleştirecek.

Görüşmeler (Non-deal roadshow) kapsamında, dünya çapında tanınmış 8 yatırımcı ve finansal kuruluş ile Türk Eximbank'ın faaliyetleri ve güncel finansal bilgileri paylaşılacak.

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