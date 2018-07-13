Türk Eximbank, Avrupa'da yatırımcılarla görüştü

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, 9-13 Temmuz'da Genel Müdür Adnan Yıldırım başkanlığındaki bir heyetle, Avrupa'nın bazı finans merkezlerinde yatırımcı görüşmeleri gerçekleştirdi.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, uluslararası piyasalardan sağladığı fonları artırmak amacıyla son bir yıllık dönemde Körfez Bölgesi, Japonya, ABD, Hong Kong, Taipei ile Avrupa'da Frankfurt, Zürih ve Amsterdam şehirlerinde tanınmış finansal kuruluşlar ile önde gelen varlık yönetim, emeklilik fonları ve sigorta şirketleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Yatırımcı ve kreditör ilişkilerinin geliştirilmesi anlayışını başarıyla sürdüren Türk Eximbank, Genel Müdür Yıldırım başkanlığındaki bir heyetle, 9 - 13 Temmuz'da bu görüşmeleri Avrupa2nın bazı finans merkezlerinde sürdürdü.Geçmişte banka tarafından ihraç edilen tahvilleri portföyünde bulunduran veya gelecek dönemde yatırım yapma potansiyeli olan kuruluşların bulunduğu Kopenhag'da Nordea Invest, Danske Invest, Bank Invest ve PFA ile Viyana'da ise Raiffeisen Capital, Erste Sparinvest, Uniqa Capital Markets ve Amundi ile bir dizi toplantı gerçekleştirildi. Söz konusu görüşmeler kapsamında, 8 önemli yatırımcı kuruluş ile bankanın faaliyetlerine ve güncel finansal verilerine ilişkin bilgi paylaşıldı.