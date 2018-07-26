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Türk Eximbank e-dönüşüm sürecini şubelerine yaydı

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 11:31 | Son Güncelleme

Türk Eximbank, elektronik dönüşüm süreçlerini hızlandırarak reeskont kredileri de dahil olmak üzere yurt içi kredi ve sigorta programlarını tüm şubelerine yaydı - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım: - "Bankamız ihracata desteğinin yanında, işlemleri hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla e-dönüşüm uygulamalarına da önem vermektedir"

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, elektronik dönüşüm (e-dönüşüm) süreçlerini hızlandırarak reeskont kredileri de dahil olmak üzere yurt içi kredi ve sigorta programlarını tüm şubelerinde sunabilir hale getirdi.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre temmuz ayının başında başlanan elektronik teminat mektubu uygulamasından sonra e- dönüşüm projelerine hız veren banka, bu hafta başında e-bono uygulamasını başlattı.

Elektronik dönüşüm işlemlerinin kapsamı, Türk Eximbank'ın tüm şubelerine yaygınlaşması ve tüm yurt içi kredilerde uygulanması ile genişletilecek, işlemlerin daha hızlı ve daha az maliyetli gerçekleşmesi sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, elektronik dönüşüm projelerini aşama aşama hayata geçirdiklerini belirtti.

Türk Eximbank'ın ihracata desteğinin yanında, işlemleri hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla e-dönüşüm uygulamalarına da önem verdiğini vurgulayan Yıldırım, 4 Temmuz'da başlattıkları "Elektronik Teminat Mektubu" uygulamasından sonra ikinci bir adım olarak 23 Temmuz'da "Elektronik Bono" uygulamasına başladıklarını anımsattı.

Yıldırım bu uygulamayı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Gaziantep, Gebze, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, İstanbul Merkez Şubesi, Kayseri ve Konya olmak üzere 12 şubede ve tüm yurt içi kredilerde olacak şekilde yaygınlaştırdıklarını belirtti.

Böylece ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep'ten verdikleri reeskont kredi kullandırımına ilişkin hizmetleri e-bono uygulaması ile tüm şubelerden daha hızlı bir şekilde vermeye başladıklarını bildiren Yıldırım, "Ayrıca yıl sonunda doğru elektronik dönüşüm sürecinin son adımı olarak E-taahhüt kapama sistemi uygulamasını da hayata geçirecek şekilde hazırlık yapıyoruz. İhracatın finansmanında bürokrasinin azaltılması için üzerinde çalıştığımız yeni projeleri önümüzdeki dönemde aşama aşama devreye alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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E-Dönüşüm Türk Eximbank Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım

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