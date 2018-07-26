Türk Eximbank e-dönüşüm sürecini şubelerine yaydı

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, elektronik dönüşüm (e-dönüşüm) süreçlerini hızlandırarak reeskont kredileri de dahil olmak üzere yurt içi kredi ve sigorta programlarını tüm şubelerinde sunabilir hale getirdi.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre temmuz ayının başında başlanan elektronik teminat mektubu uygulamasından sonra e- dönüşüm projelerine hız veren banka, bu hafta başında e-bono uygulamasını başlattı.

Elektronik dönüşüm işlemlerinin kapsamı, Türk Eximbank'ın tüm şubelerine yaygınlaşması ve tüm yurt içi kredilerde uygulanması ile genişletilecek, işlemlerin daha hızlı ve daha az maliyetli gerçekleşmesi sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, elektronik dönüşüm projelerini aşama aşama hayata geçirdiklerini belirtti.

Türk Eximbank'ın ihracata desteğinin yanında, işlemleri hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla e-dönüşüm uygulamalarına da önem verdiğini vurgulayan Yıldırım, 4 Temmuz'da başlattıkları "Elektronik Teminat Mektubu" uygulamasından sonra ikinci bir adım olarak 23 Temmuz'da "Elektronik Bono" uygulamasına başladıklarını anımsattı.