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Türk Eximbank, EİB'de irtibat ofisi açıyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 11:37 | Son Güncelleme

Türk Eximbank ile ihracatçılar arasında köprü oluşturacak irtibat bürolarının 10'uncusu Ege İhracatçı Birlikleri'nde açılacak

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank ile ihracatçılar arasında bir köprü oluşturacak irtibat bürolarının 10'uncusu Ege İhracatçı Birlikleri'nde (EİB) açılacak

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank'ın Ege İhracatçı Birlikleri'nde irtibat ofisi açması ile ilgili protokol Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi arasında Ege İhracatçı Birlikleri’nde imzalandı.

Türk Eximbank ile Ege İhracatçı Birlikleri arasında dün imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde 12 Haziran'da faaliyete girmesi planlanan irtibat ofisi ile ihracatçıların hem Türk Eximbank ürünleri hakkında daha fazla, hızlı ve güncel bilgi alabilmesini, hem de Türk Eximbank’a daha kolay erişebilmesini sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, göreve geldiğinde Türk Eximbank Ege Bölge Müdürlüğü’nün sadece sevk öncesi işlemleri yapar konumda olduğunu, kısa sürede sevk sonrası işlemleri de yapar hale geldiğini, 2017 yılı Nisan ayında da sigorta işlemlerini yapar konuma getirerek Ege Bölge Müdürlüğü'nün işlem hacmini 3 katına çıkardıklarını ifade etti.

Yıldırım, Ege Bölgesi TÜİK verilerine göre 2018 yılının ilk 4 ayında 6 milyar dolar ihracat yaptığını, bu ihracatın daha da artacağına inandığını belirtti.

Yıldırım, Türk Eximbank'ın bu ihracata 1,7 milyar dolarlık destek vermesiyle Ege ihracatının yüzde yüzde 28'inde Eximbank imzası olduğunu kaydetti.

Organize Sanayi Bölgeleri irtibat ofisi uygulamasını da İzmir’den başlattıklarını hatırlatan Yıldırım, "Ege İhracatçı Birlikleri'ndeki birimimiz ise; irtibat ofisinden bir tık ötede olacak. Burada Türk Eximbank'ın kendi personeli görev yapacak, burada başlattığı işlemleri burada sonuçlandıracak. Bu yönüyle Türkiye'de ilk irtibat ofisi olacak." ifadelerini kullandı.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise Türk Eximbank'ı, "Türk ihracatçısının gözbebeği, ihracatçının en büyük destekçisi" olarak tanımlayarak, seçildiğinden bugüne 10 gün geçtiğini belirtti.

Eskinazi, ilk icraatlarını Eximbank ile yapmak istediklerini belirterek, "Eximbank bize ne kadar yakın olursa o kadar iyi olur dedik. Bizim ofisimizde ofis açılmasını biz teklif ettik. Eximbank Genel Müdürümüz de kabul etti. Bu birlikteliğin daha büyük ihracat rakamlarına vesile olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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