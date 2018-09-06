Türk Eximbank Erzurum ofisi açıldı

Eximbank'ın kredinin yanı sıra sigorta hizmeti verdiğini de anlatan Yıldırım, "Bu bakımdan da Türkiye'nin en büyük sigorta şirketi konumundayız. Bizim sigortamız finansmana dönüşen bir sigortadır. Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisi yüzde 7.4, ihracatı ise yüzde 10.2 büyüdü ama biz Türk Eximbank olarak ihracata verdiğimiz destekle dolar bazında ihracatı 33 milyar dolardan 39 milyara, kabaca 40 milyara çıkarabildik." diye konuştu.

Yıldırım, Eximbank'ın Türkiye'de önemli bir kuruluş olduğunu ifade ederek, "Türk Eximbank Türkiye ihracatının yüzde 25'ini finanse ediyor. Türkiye'de 52 banka var, biz bunların arasında 8. büyük bankayız. Dünyadan da Türkiye'ye fon getirme noktasında 7. büyük bankayız." dedi.

Yeni dönemde de hedeflerinin olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde 46 milyar dolarlık bir rakamı hedef koyduk. Ağustos sonu itibariyle 27,5 milyar dolar gibi iddialı bir rakamı yakaladık. Yani desteğimizi daha da artıracağız. Dünyada exim kuruluşları farklı farklıdır ama biz bütün sorunları halleden tek bir kuruluşuz. Bu kapsamda hedeflerimize adım adım gidiyoruz."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Doğu Anadolu Bölgesi için çok önemli bir açılışa ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Sekmen, üretici toplum olmanın insanları daha huzurlu kılacağını vurgulayarak, "Dünyada var olmak istiyor ve insanımızı huzurlu bir toplum yapmak istiyorsak hepimize görevler düşüyor. Üretmek de bunlardan en önemlilerinden biri." dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde üretimin yeterli miktarda olmadığını anlatan Sekmen, şunları söyledi:

"Üretimimiz çok az bu yüzden insanlar batıya göç ediyor. Ağlamak yerine el ele verip bunun tam tersi haline getirir ve üretimde istenen seviyeyi yakalarsak Türkiye'yi tutana aşk olsun. Bu yüzden bizler insanımıza yardımcı olmak zorundayız."