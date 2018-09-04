Türk Eximbank Erzurum'da ofis açacak

Türk Eximbank Erzurum İrtibat Bürosu 6 Eylül'de Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) binasında düzenlenen törenle açılacak.

DAİB'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Eximbank ile ihracatçı arasında köprü oluşturacak 14. irtibat bürosu Erzurum'da açılacak.

Türk Eximbank ile ihracatın geliştirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesini amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, DAİB’in bölgedeki 17 ilde 7 bin 500 üye ile hizmet verdiğini bildirdi.

Tanrıver, Türk Eximbank irtibat bürosunun 6 eylülde DAİB binasında düzenlenen törenle 14.00'de hizmete gireceğini ifade ederek, söz konusu irtibat bürosu ile birliğe bağlı 17 ildeki ihracatçının destekleneceğini vurguladı.