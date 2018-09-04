Türk Eximbank Erzurum'da ofis açacak

Türk Eximbank Erzurum İrtibat Bürosu 6 Eylül'de Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) binasında düzenlenen törenle açılacak.
DAİB'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Eximbank ile ihracatçı arasında köprü oluşturacak 14. irtibat bürosu Erzurum'da açılacak.
Türk Eximbank ile ihracatın geliştirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesini amaçlanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, DAİB’in bölgedeki 17 ilde 7 bin 500 üye ile hizmet verdiğini bildirdi.
Tanrıver, Türk Eximbank irtibat bürosunun 6 eylülde DAİB binasında düzenlenen törenle 14.00'de hizmete gireceğini ifade ederek, söz konusu irtibat bürosu ile birliğe bağlı 17 ildeki ihracatçının destekleneceğini vurguladı.
Eximbank ofisinin açılmasının ihracatçı ailesini sevindirdiğini belirten Tanrıver, "Eximbank ofisinin bölgemizde açılmasını ucuz finansmana erişim sıkıntısı yaşayan firmalarımız açısından çok büyük fırsat ve imkan olarak görüyoruz. Bölgemizde Eximbank'ın bir birimi bulunmaması nedeniyle ihracatçılarımızın Eximbank imkanlarına ilişkin haberdar olmalarında zorluk yaşanmasının yanında en yakın şubeler olan Trabzon ve Gaziantep üzerinden hizmet alabiliyorlardı. İrtibat ofisi hem ihracatçılarımıza Eximbank kredilerinin ne olduğunu daha iyi anlatabileceğiz hem de ihracatçılarımızın Eximbank'a erişimini kolaylaştıracağız. Böylece firmalarımız daha hızlı bilgi sahibi olacak ve ihracatın finansmanı alanında bankanın sunduğu düşük maliyetli kredi alacak, sigorta imkanlarından faydalanarak daha rahat, güvenli ve istikrarlı bir finansman ortamında ticaret yapma imkanına kavuşacak." değerlendirmelerinde bulundu.
İhracat seviyesini yükseltmek ve üyelere rehber olmak amacıyla çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Tanrıver, söz konusu açılışa TİM Başkanı İsmail Gülle, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile çok sayıda davetlinin katılacağını belirtti.
Tören sonrası TİM danışmanlarınca "Ekonomi ve Dış Politikada Güncel Gelişmeler" paneli düzenlenecek.
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