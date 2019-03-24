FİNANS

Türk Eximbank genç ihracatçıları da destekleyecek

FİNANS HABERLERİ  | 24.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım: - "Kadın girişimcilerimiz için 200 milyon dolar ve ilave 100 milyon liralık bir kaynak ayırdık. Aynı çalışmayı gençler için de düşünüyoruz" - "Portföyümüzdeki KOBİ payını 2017'de yüzde 63, 2018'de yüzde 71'e çıkardık. 2019 hedefimiz yüzde 75'e ulaşmasıdır"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, banka olarak "Kadın Girişimcilere Özel İhracat Kredisi" programını devreye aldıklarını belirterek, aynı çalışmayı genç girişimci ihracatçılar için de planladıklarını söyledi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de Türkiye'nin 52 bankası arasında kredi hacminde en büyük 8'inci, dünyadan kaynak getiren 7'nci banka olduklarını, aktif büyüklükte de 10'uncu sıraya ulaştıklarını aktardı.

Türkiye'nin ihracat artış oranının üzerinde bir performansla reel sektöre finansman sağlamak istediklerini vurgulayan Yıldırım, "İhracatın finansmanında 2019 için kendimize dolar bazında yüzde 10 artış hedefi koyduk. Toplam finansman desteğini 48,4 milyar dolara çıkararak, ihracatın yüzde 27'sini desteklemiş olacağız." dedi.

Türk Eximbank'ın önceliğinin daha çok ihracatçıyla çalışmak, daha uygun maliyetlerle finansman sağlamak ve sektöre yeni ürünler sunmak olduğuna değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bunların yanında KOBİ'lere öncelik verdik. 2019'da hepsinin yanına kadın girişimcilerimizi de ekledik. Dünya Kadınlar Günü'nde takdim ettik bunu. Orada önemli bir potansiyel olduğunu gördük. İlk anlaşmayı QNB Finansbank ile yaptık. Kadın girişimcilerimiz için 200 milyon dolar ve buna ilave 100 milyon liralık bir kaynak ayırdık. Aynı anlaşmayı diğer banklarla da yapabileceğimizi söyledik. Bu sene önemli sayıda kadın girişimcimizi mevcut portföyümüze eklemek istiyoruz. Sene sonunda ihracatçı portföyümüzün 12 bin 500'e ulaşması hedefinde kadın girişimcilerimizin önemli payı olacak."

- "Gençler için de düşünüyoruz"

Kadın ihracatçı girişimciler paketinden sonra yeni hazırlıklar içinde olduklarına işaret eden Yıldırım, "Aynı çalışmayı gençler için de düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde genç girişimci ihracatçılarımız ve onların sivil toplum kuruluşlarıyla daha yakından çalışacağız. Oradaki portföyün ne olduğunu, bizim ihracatçı hedeflerimize nasıl bir etkisi olacağını anlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çalıştıkları ihracatçıların geri ödeme performansından son derece memnun olduklarını dile getiren Yıldırım, portföydeki KOBİ payının son yıllarda hızla arttığına dikkat çekerek, "Portföyümüzdeki KOBİ payını 2017'de yüzde 63, 2018'de yüzde 71'e çıkardık. 2019 hedefimiz de yüzde 75'e ulaşmasıdır. Bu hedefe kadın girişimci ihracatçılarımızın eklenmesini çok önemli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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