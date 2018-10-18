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Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım: "İhracat kredilerinde 9 ayda 30 milyar doları aştık. Yıl sonunda 43-44 milyar dolara ulaşabiliriz."

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 11:48 | Son Güncelleme

Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım: "İhracat kredilerinde 9 ayda 30 milyar doları aştık. Yıl sonunda 43-44 milyar dolara ulaşabiliriz."


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