Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım'a Senegal devlet nişanı

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından Senegal devlet nişanına layık görüldü.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Adnan Yıldırım'a, Ekonomi Bakan Yardımcılığı görevinde bulunduğu 2014 yılından beri Senegal ile ilişkilerin geliştirilmesine katkıları ve Türk Eximbank kredileriyle başarılı bir şekilde tamamlanan projelere desteği dolayısıyla Senegal devlet nişanı verildi.

Senegal'in başkenti Dakar'ın Diamniadio bölgesinde Türk Eximbank'ın finansmanı ile tamamlanan Cicad İş Oteli, Sergi Sarayı ve Diamniadio Spor Salonu Kompleksi'nin son kısmı olan Cicad Sergi Sarayı da hizmete açıldı.

Senegal'de kısa sürede başarıyla tamamlanan ve Türk müteahhitlerin Afrika'da yaptıkları işlerin en güzel örnekleri arasında yer alan projeye, Türk Eximbank 134 milyon avro tutarında finansman sağladı. 14 bin kişi kapasiteli ve 6 salondan oluşan sergi sarayı, "Yükselen Senegal Planı" kapsamında yer alıyor ve Senegal'de sürdürülebilir büyümeyi yakalamak için ekonomik yapının dönüşümünü teşvik etmeyi amaçlıyor.