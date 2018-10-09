FİNANS

Türk Eximbank-Macar Eximbank iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 15:41 | Son Güncelleme

Anlaşma ile Türkiye ve Macaristan firmalarının, başta Avrupa ve Afrika ülkeleri olmak üzere üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projelere iki ihracat kredi kuruluşunun ortak destek sağlamasının önü açılıyor

İSTANBUL (AA) - Macaristan-Türkiye İş Forumu kapsamında Türk Eximbank ila Macar Eximbank arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Türk Eximbank ve Macar Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, anlaşmayı, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Macar Eximbank Genel Müdürü Gergely Jakli imzaladı.

Anlaşma ile Türkiye ve Macaristan firmalarının, başta Avrupa ve Afrika ülkeleri olmak üzere üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projelere iki ihracat kredi kuruluşunun ortak destek sağlamasının önü açılıyor. Diğer taraftan, kurumlar arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesi amacı doğrultusunda firmaların, gerek faaliyette oldukları gerekse ticarette aktif rol üstlenmeyi hedefledikleri pazarlarla ilgili bilgi ve tecrübeleri paylaşmaları hedefleniyor.

İmza töreni sonrası Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türkiye ekonomisi, Türk Eximbank’ın sunduğu ihracat destek hizmetleri ve finansman sağlanmış örnek projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yıldırım, özellikle Avrupa'da yer alan ihracat kredi kuruluşları ile gerçekleştirilen bu ve benzeri stratejik ortaklıklara özel önem verildiğini, son dönemde bu anlaşmaların sayısının hızla artırıldığını belirtti.

Fransa, İtalya, Belçika ve İngiltere'nin ardından Macaristan ile de mevcut iş birliğini güçlendirmekten memnuniyet duyduğunu belirten Yıldırım, Türk Eximbank'ın, önümüzdeki dönemde de birçok farklı ülkenin ihracat kredi kuruluşu ile güçlü iş birliği bağları oluşturmak suretiyle Türk firmalarının küresel ayak izlerinin artırılması için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

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