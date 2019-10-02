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Türk Eximbank Mersin Şubesi açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 14:39 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank Mersin Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdi

MERSİN (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank Mersin Şubesi'ni hizmete açtı.

Eylül ayı ihracat rakamlarının Mersin'de açıklayan Pekcan, daha sonra beraberindeki Vali Ali İhsan Su, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Türk Eximbank Mersin Şubesi'nin açılış törenine katıldı.

Bakan Pekcan, beraberindekilerle açılış kurdelesini kestikten sonra, Akdeniz İhracatçı Birlikleri bünyesinde kurulan Türk Eximbank Mersin Şubesi'ni gezerek yetkililerle görüştü.

- Türk Eximbank'ın 17. şubesi

2017 yılına kadar sadece Ankara ve İzmir'de şubesi bulunan Türk Eximbank, son 2 yıldır ihracatçıların yoğun olduğu illerde şube ve irtibat bürosu açarak yerinde hizmet anlayışını geliştiriyor, ihracatçıların ihtiyaç duyduğu finansmana erişimi kolaylaştırıyor.

Eximbank'ın şubeleri, ağustos ayı sonunda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan İhracat Ana Planı’nda, bankanın hedefleri arasında da yer alan yeni finansman ürünlerinin ihracatçılara sunulması aşamasında da hizmet verecek.

Yeni kurulan 17. Mersin şubesi ile bölge ihracatçıları, bankanın kredi ve sigorta programları hakkında daha hızlı ve güncel bilgilere ulaşabilecek.

Türkiye ihracatında 14. sırada yer alan Mersin’de açılan Eximbank şubesi ile civardaki illerin ihracatının daha da artırılmasına katkı sağlanacak.

Yeni Ekonomi Programı'nda Türk Eximbank’ın hedefleri arasında yer alan şubeleşme kapsamında, bu yılın sonuna kadar Türkiye’nin ihracatta önde gelen illerinde 3 şube daha açılacak.

- "TL kredi faizlerini tek haneli rakamlara indirdi"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın TL kredi faizlerini yüzde 9,61'e düşürdüğü müjdesini verdiği Türk Eximbank, TL kredilerini ihracatçı KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün ihracatçılarına kullandırmasının yanı sıra Akreditif Teyit Sigortası, İşletme Sermayesi Garanti Programı, Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı ve Sigortalı Alacağa Dayalı Sevk Öncesi Kredi Programlarından oluşan 4 yeni ürünü daha bu yıl sonuna kadar uygulamaya alacak.

2019 yılında desteğini dolar bazında yüzde 10'luk bir artışla 48,4 milyar dolara, ihracatı destekleme oranını da yüzde 27'ye yükseltecek banka, bu yıl Türk Eximbank ile çalışan ihracatçı firma sayısını 12 bin 500’e, KOBİ payını da yüzde 75'e çıkarmayı hedefliyor.

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