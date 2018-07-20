FİNANS

Türk Eximbank reeskont kredilerinde e-bono uygulamasını başlattı

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 10:00 | Son Güncelleme

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım: - "2018 hedeflerimize ulaşmak için ihracatın finansmanını artıracak ve işlemleri hızlandıracak bir adım daha atmış oluyoruz" - "İhracatın finansmanında bürokrasinin azaltılması için üzerinde çalıştığımız yeni projeleri önümüzdeki dönemde aşama aşama devreye alacağız"

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, ihracatın finansmanında bürokrasinin azaltılması çerçevesinde, reeskont kredileri kapsamında e-bono uygulamasını hayata geçirdi.

Türk Eximbank tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün e-bono işlemleri sistemini uygulamaya geçiriyor. Türk Eximbank da reeskont kredileri kapsamında aynı gün bu sistemi uygulamaya başlıyor.

İhracatın finansmanında bürokrasinin azaltılması çerçevesinde Türk Eximbank, 4 Temmuz'da e-teminat mektubu uygulamasını hayata geçirmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, e-bono sisteminin uygulamaya girmesiyle reeskont kredisi işlemlerine hız kazandırılacağını ve maliyet tasarrufu sağlanacağını ifade etti.

Türk Eximbank'ın, ihracatı destekleme misyonu çerçevesinde ihracatçılara sağladığı finansman desteklerini artırmak için yoğun bir gayret içerisinde olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Türk Eximbank, ihracata desteğinin yanı sıra işlemleri hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla e-dönüşüm uygulamalarına hız vermiştir. Elektronik dönüşüm kapsamında, işlemleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak, işlem maliyetlerini düşürmek, işlem güvenliğini artırmak amaçlarıyla 4 Temmuz 2018'de başlattığımız e-teminat mektubu uygulamasından sonra ikinci bir adım olarak e-bono uygulamasına bugün başlıyoruz. Yıl sonunda doğru elektronik dönüşüm sürecinin son adımı olarak e-taahhüt kapama sistemi uygulamasını da hayata geçirecek şekilde hazırlık yapıyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Yıldırım, Eximbank olarak çok talep gören TCMB kaynaklı reeskont kredileri kapsamında, Merkez Bankası ile aynı anda e-bono uygulamasına geçildiğine işaret ederek, şunları kaydetti

"Daha önce iki kurum arasında fiziksel ortamda işlem gören kredi evrakı, her iki kurumun sistemlerinin entegrasyonunu sağlanması neticesinde bu günden itibaren elektronik ortama aktarılacak ve hem kredi onayları hem de süreç takibi sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Böylelikle ihracatçı firmalarımız tarafından sunulan ıslak imzalı belgeler saatler içinde değil tek tuşla anında TCMB'ye ulaştırılacak. Daha önce de belirttiğim gibi hem hız kazanmış olacağız hem de operasyonel maliyetlerden önemli ölçüde tasarruf edeceğiz.
Ayrıca, bu uygulamayla belgeler üzerinde her iki taraf için de kontrol kolaylığı sağlanmış olacak. Kredinin TCMB nezdinde hangi aşamada olduğu ise yine online olarak rahatlıkla takip edilebilecek."

Geçen yıl 10 binin üzerinde işlem hacmiyle 17,5 milyar dolar düzeyinde finansman sağlanan reeskont kredilerinde, ilk yarı itibarıyla gerçekleşen işlem sayısının 5 bini geçtiğini aktaran Yıldırım, bu kapsamda yıllık 10 binin üzerinde işlemi daha hızlı ve daha düşük maliyetle gerçekleştirebileceklerini dile getirdi.

Yıldırım, 2018 hedeflerine ulaşmak için ihracatın finansmanını artıracak ve işlemleri hızlandıracak bir adım daha attıklarını belirterek, "İhracatın finansmanında bürokrasinin azaltılması için üzerinde çalıştığımız yeni projeleri önümüzdeki dönemde aşama aşama devreye alacağız." ifadesini kullandı.

PARTNERDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilirDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilir
Kripto para alımında 'POS Cihazı' devriKripto para alımında 'POS Cihazı' devri
Kuveyt'ten Samsun'a direkt uçuşlar başladıKuveyt'ten Samsun'a direkt uçuşlar başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
e-bono Reeskont kredileri Türk Eximbank

En Çok Okunan Haberler

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (2018 güncel liste)

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (2018 güncel liste)

Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum

Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum

Buraya adeta turist yağıyor!

Buraya adeta turist yağıyor!

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınlar mikro krediyle iş hayatına atılıyor

Kadınlar mikro krediyle iş hayatına atılıyor

Kripto para alımında 'POS Cihazı' devri

Kripto para alımında 'POS Cihazı' devri

Kuveyt'ten Samsun'a direkt uçuşlar başladı

Kuveyt'ten Samsun'a direkt uçuşlar başladı

“Arap turizminde bu yıl hedefimiz 3 milyar dolar”

“Arap turizminde bu yıl hedefimiz 3 milyar dolar”

Trump: AB Google cezası üzerinden ABD'den faydalanıyor

Trump: AB Google cezası üzerinden ABD'den faydalanıyor

Anket: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.88’e yükseldi (2)

Anket: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.88’e yükseldi (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.