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Türk Eximbank sendikasyon kredisini yeniledi

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

Türk Eximbank'ın sağladığı 590 milyon avro tutarındaki krediye 7 ülkeden toplam 19 banka ile finansal kuruluş katılım sağladı - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım: - "Sermayemize kattığımız 3 milyar TL’nin sağladığı ilave ivmelenme ile ihracatçılarımıza olan desteğimizi daha da artırmak ve ihracatın büyümesine katkı sağlamak amacıyla uygun vade ve maliyetli kaynak bulma çabalarımız sürecektir"

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, bugün sendikasyon kredisini yüzde 108,5 oranında yeniledi.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisinin yüzde 108,5 oranında yenilendiği belirtildi.

Anlaşmanın Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla bugün Londra'da imzalandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu işlem ile Türk Eximbank'a olan güvenin devam ettiği, geçen yıl bu zamanlarda gerçekleştirilen sendikasyon kredisi miktarının aşılması ile görüldü.
Uluslararası bir kalkınma bankasının da 540 milyon avro tutarındaki bu sendikasyon kredisi ile eş zamanlı ve aynı şartlarda Türk Eximbank'a sağladığı 2 yıl vadeli, 50 milyon avro tutarındaki bilateral kredi ile toplam 590 milyon avro seviyesinde oluşan talep ile Eximbank kendisine, geçen yıl ağustos ayında sağlanan toplam 544 milyon avro tutarındaki 1 yıl vadeli sendikasyon kredisine kıyasla yüzde 8,5 oranında daha fazla finansman sağlamış oldu. Söz konusu kredinin toplam maliyeti, 1 yıllık avro dilimi için 6 aylık Euribor artı 285 baz puan
seviyesinde oluşarak, bu yılın mart ayında imzalanan sendikasyon kredisi maliyetlerinden 150 baz puan yukarıda gerçekleşti. Türk Eximbank’ın sağladığı 590 milyon avro tutarındaki krediye 7 ülkeden toplam 19 banka ile finansal kuruluş katılım sağladı."

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- "İhracata 31 milyar dolar destek verdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, sendikasyon işleminde pozitif sonuç alınmasında, Türk Eximbank'a ve Türkiye ekonomisine olan güvenin etkili olduğunu belirtti.

Bankanın yılın 9 ayında ihracata 31 milyar dolar destek sağladığını vurgulayan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunda yurt dışından sağladığımız 10 milyar dolar tutarındaki kaynağın
katkısı büyük. Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısının pozitif olacağı göz
önünde bulundurulduğunda, Türk Eximbank'ın ihracata sağladığı desteğin önemi artmaktadır.
Sermayemize kattığımız 3 milyar TL'nin sağladığı ilave ivmelenme ile ihracatçılarımıza olan
desteğimizi daha da artırmak ve ihracatın büyümesine katkı sağlamak amacıyla uygun vade ve
maliyetli kaynak bulma çabalarımız sürecektir."

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Anahtar Kelimeler:
sendikasyon kredisi Türk Eximbank

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