Türk Eximbank sendikasyon kredisini yeniledi

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, bugün sendikasyon kredisini yüzde 108,5 oranında yeniledi.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisinin yüzde 108,5 oranında yenilendiği belirtildi.

Anlaşmanın Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla bugün Londra'da imzalandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu işlem ile Türk Eximbank'a olan güvenin devam ettiği, geçen yıl bu zamanlarda gerçekleştirilen sendikasyon kredisi miktarının aşılması ile görüldü.

Uluslararası bir kalkınma bankasının da 540 milyon avro tutarındaki bu sendikasyon kredisi ile eş zamanlı ve aynı şartlarda Türk Eximbank'a sağladığı 2 yıl vadeli, 50 milyon avro tutarındaki bilateral kredi ile toplam 590 milyon avro seviyesinde oluşan talep ile Eximbank kendisine, geçen yıl ağustos ayında sağlanan toplam 544 milyon avro tutarındaki 1 yıl vadeli sendikasyon kredisine kıyasla yüzde 8,5 oranında daha fazla finansman sağlamış oldu. Söz konusu kredinin toplam maliyeti, 1 yıllık avro dilimi için 6 aylık Euribor artı 285 baz puan

seviyesinde oluşarak, bu yılın mart ayında imzalanan sendikasyon kredisi maliyetlerinden 150 baz puan yukarıda gerçekleşti. Türk Eximbank’ın sağladığı 590 milyon avro tutarındaki krediye 7 ülkeden toplam 19 banka ile finansal kuruluş katılım sağladı."