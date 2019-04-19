Türk Eximbank sermaye benzeri kredi için genel müdürlüğe yetki verdi

İstanbul, 19 Nisan (DHA) - Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) sermaye yapısının güçlendirilmesi kapsamında sermaye benzeri kredi sağlanmasına ilişkin genel müdürlüğe yetki verdi.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş., sermaye yapısının güçlendirilmesi ve ihracata verdiği desteğin artırılarak sürdürülmesi amacıyla sermaye benzeri kredi sağlanmasına ilişkin olanakların değerlendirilmesi ve bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınması kararı almıştır" denildi.

