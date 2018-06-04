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Türk Eximbank-TÜRSAB Protokol Töreni

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 14:33 | Son Güncelleme

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım: - "(Türk Eximbank Kaynaklı Destek Kredisi Protokolü) Protokol için ilk etapta 300 milyon lira kaynak ayırdık. İlk defa Türk Eximbank, turizm seyahat acenteleriyle çalışmaya başlıyor" - TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Artık küçük ölçekli acentelerimiz de ihtiyaç duydukları kaynağa uygun koşullarla kavuşuyor"

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türk Eximbank Kaynaklı Destek Kredisi Protokolü'nün turizm sektöründe seyahat acentelerine destek sağlanmasına yönelik bir ilk olduğunu belirterek, "Protokol için ilk etapta 300 milyon lira kaynak ayırdık. İlk defa Türk Eximbank, turizm seyahat acenteleriyle çalışmaya başlıyor." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi seyahat acentelerine destek sağlanması amacıyla düzenlenen Türk Eximbank Kaynaklı Destek Kredisi Protokolü İmza Töreni, Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirildi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Türk Eximbank olarak turizm acentelerine sağlanacak destek için fon ayırdıklarını söyledi.

Türk Eximbank'ın geçen yıl önemli bir dönüşüm geçirdiğine işaret eden Yıldırım, kurumun turizmde, sağlıkta, lojistikte, yurt dışı mimarlık ve mühendislik ile müteahhitlik hizmetlerinde bankalar aracılığıyla çalışmanın yanı sıra doğrudan çalışabilir hale geldiğini bildirdi.

Yıldırım, 2016'dan sonra turizm sektörüne yönelik pozitif ayrımcılık yapmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Türk Eximbank olarak geçen yıl turizme verdiğimiz destekleri yüzde 83 artırdık. Bu yılın ilk 5 ayında da turizm sektörüne yönelik yüzde 43'lük bir destek artışı sağladık. Bu açıdan turizmin tekrar canlanması, normalleşmesi, turist sayısının eski seviyelerinin üzerine çıkması hepimizin ortak çabası." diye konuştu.

Söz konusu desteğin sektörde turizm seyahat acentelerine destek sağlanmasına yönelik bir ilk olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Protokol için ilk etapta 300 milyon lira kaynak ayırdık. İlk defa Türk Eximbank, turizm seyahat acenteleriyle çalışmaya başlıyor. Bu destek, Halkbank, Vakıfbank ve Denizbank tarafından seyahat acentelerine kullandırılacak, Kredi Garanti Fonu kefaletinde olacak." ifadesini kullandı.

- "Turizmdeki toparlanma artarak devam edecek"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da turizmin dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olduğunu belirterek, dünya turizmindeki büyümeyi sürükleyen ülkelerin başında ise Türkiye'nin geldiğini söyledi.

Turizmin Türkiye için stratejik sektörlerden biri olduğunu ifade eden Bağlıkaya, "Turizm, ülkemiz ekonomisine 2017'de 21 milyar doların üzerinde net katkı sağlayan ve dış ticaret açığının üçte birini kapatan, rakipleriyle kıyaslandığında ciddi bir rekabet üstünlüğüne sahip, cari açığı tek başına kapama potansiyeli olan bir sektördür." değerlendirmesinde bulundu.

Bağlıkaya, zor geçen bir dönemden sonra geçen yıl başlayan ve bu yıl da artarak devam eden toparlanma sürecinde hükümetin teşviklerinin çok etkili olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Artık küçük ölçekli acentelerimiz de ihtiyaç duydukları kaynağa uygun koşullarla kavuşuyor. Birliğimizin girişimleriyle acentelerimizin toparlanma sürecine destek olacak, devletimizin desteğini tüm acentelerimizin arkalarında hissetmelerine katkıda bulunacak ve turizm sezonuna girmekte olduğumuz bugünlerde sezona rahat ve güvende başlayabilmelerini sağlayacak uygun banka kredilerinin seyahat acentelerine temini amacıyla bir araya geldik."

Bu yılın ülke turizminde güçlü bir atılım yılı olacağına dikkati çeken Bağlıkaya, protokol kapsamındaki desteğin 500 milyon liraya çıkarılmasını talep etti.

Konuşmaların ardından Türk Eximbank Kaynaklı Destek Kredisi Protokolü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un himayelerinde Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ersin Özoğuz ve Denizbank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız tarafından imzalandı.

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