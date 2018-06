Türk Eximbank-TÜRSAB Protokol Töreni

Dünya nüfusunun hızla yaşlandığına da dikkati çeken Zeybekci, dünyada yaşlı bakım hizmetiyle ilgili açık bulunduğunu söyledi.

Zeybekci, dünyada "yaşlı turizmi" diye devasa bir ekonomi olduğunu aktararak, "Bu, hiç değerlendirmediğimiz bir alan. Hükümet olarak bu alandaki yatırımları da en üst seviyeden desteklemek gibi bir kararlılığımız var. Bununla ilgili eğitim hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Yaşlı bakım turizmi kalıcı, gelip gidici değil. Sezonluğuna göre farklı yerlerde iki üç ayrı yerde kurulacak merkezlerle on binlerce yaşlı bakım turistini Türkiye'de ağırlayabiliriz. Bu alanda gelen her turist belki 3-4 bin dolar harcayacak. İnanılmaz bir istihdam alanı da yaratacak." dedi.

- "Ne yaptığımızı iyi biliyoruz"

Zeybekci, geçen yıl 7,4'lük büyüme elde edildiğini ve 11 Haziran'da açıklanacak 2018 ilk çeyrek büyümesinin de yüzde 7,5 civarında olacağını söyledi. 2018'de büyüme trendinin devam edeceğini bildiren Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyi ile pozitif olan, dünyanın yakından takip ettiği bir ülkede böyle bir kur, faiz atağını yaşamamız Türk ekonomisine haksızlıktır. Bunun geçici olduğunu söylememe gerek yok. Makro ekonomik sonuçlarımıza baktığımızda bunların hepsi tam anlamıyla gelip geçicidir. Hükümetimiz bununla ilgili gerekli her türlü adımı atacaktır, ilgili kurumlarımız gereken her tür adımı atacaktır. Enflasyonla mücadeleyi asla bırakmıyoruz, vazgeçmiyoruz ve bununla ilgili yapılması gereken her şeye karar verilmiş durumda. Ekonomi Bakanlığı olarak gıda fiyatlarının enflasyona katkısını minimize etmek için arzı artırıcı tedbirlerle ilgili teşvik ve desteklerimiz hazır. Bir kısmını Bakanlar Kurulu kararı olarak sevk ettik ve devam ediyor bütün bunlar. Ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz."

TÜRSAB üyelerine de seslenen Zeybekci, "Siz işinize bakın, dünya kazan siz kepçe, koşturacaksınız, sektörümüzü ileri götüreceksiniz. Biz zaten arkanızdayız, sizinle beraberiz. 300 milyon liralık destek bir bitsin, bir 300 milyon daha veririz, hiç önemli değil." dedi.