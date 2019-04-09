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Türk Eximbank'a 630 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 16:26 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank bugün uluslararası piyasalardan 630 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağlayarak bir başarıya daha imza attı" açıklamasında bulundu.

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank bugün uluslararası piyasalardan 630 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağlayarak bir başarıya daha imza attı" açıklamasında bulundu.
Bakan Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eximbank'ın Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) koordinatörlüğünde, bir bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli, 630 milyon dolar karşılığında 184 milyon dolar ve 398 milyon euro tutarında yeni bir sendikasyon kredisi sağladığını bildirdi. Krediye ilişkin anlaşmanın imza töreninin bugün Londra'da gerçekleştirildiğini ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:
"Söz konusu işlem, 1 yıllık dilim için Ekim ayında imzalanan sendikasyon kredisine oranla 20 baz puan daha düşük maliyetle gerçekleştirildi. Sendikasyon kredisinin 2 yıllık diliminin tutarı ise 84 milyon dolar oldu. Sendikasyon kredileri yoluyla sağladığı kaynak tutarı 1,5 milyar dolara ulaşan Türk Eximbank'ın, toplam dış finansmanının yüzde 15'i sendikasyon kredilerinden oluşmaktadır."
Türk Eximbank'ın bu kredi ile birlikte vadesi dolan sendikasyon kredilerini yüzde 141 oranında yenilediğine dikkat çeken Bakan Pekcan, açıklamasında şunlara yer verdi:
"İhracatçılarımıza destek olmak için çalışmalarına devam eden Türk Eximbank, bugün uluslararası piyasalardan 630 milyon dolar tutarında bir sendikasyon kredisi sağlayarak bir başarıya daha imza attı. Bölgesel olarak Avrupa'dan 10, Uzak Doğu'dan 4 ve Körfez ülkelerinden 6 banka olmak üzere toplam 20 bankanın katıldığı sendikasyon kredisine toplanan talep, hedeflediğimiz tutarı geçti."
Pekcan, yabancı bankalarca Türk Eximbank'a gösterilen bu büyük ilgi ve krediye sağlanan yüksek katılımın, Türkiye'ye ve bankacılık sektörüne olan güvenin bir göstergesi olduğunu kaydederek, "Gerçekleştirilen sendikasyon kredisinin, ülkemize ve ihracat sektörüne hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı.

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