Türk Eximbankın hedefi 15 bin müşteri

Bankanın müşteri sayısının de kendileri için çok önemli bir gösterge olduğunu anlatan Yıldırım, "Bugün itibarıyla 10 bin 128 ihracatçıyla çalışıyoruz. Türkiye'de 70 binin üzerinde ihracatçı şirket var ama bunlardan arka arkaya 3 yıl ihracat yapan şirket sayısı 15 binlere düşüyor. Biz banka olarak düzenli ihracat yapan bu 15 bin şirketin tamamıyla çalışmak istiyoruz." diye konuştu.

Yeni Ekonomi Programı'nda bankanın şube sayısını artırması ve diğer beklentilerin yer aldığını dile getiren Yıldırım, Türk Eximbank'ın bugün itibariyle yurt genelinde 12 şube ve 14 irtibat bürosunun bulunduğunu ifade etti.

İhracat sigortası alanında Türkiye'nin en büyük kurumu konumunda bulunduklarını dile getiren Yıldırım, ihracatçılar için bu yıl verilecek destek hedefini 46 milyar dolar belirlediklerini hatırlattı.

Yıldırım, Başkent OSB Bölge Müdürlüğünde, bankanın kredi, sigorta ve garanti programları hakkındaki toplantıda yaptığı konuşmada banka olarak toplam ihracatın yüzde 25'ine destek verdiklerini, ülke genelinde kullandırılan ihracat kredilerinin yarısını da kendilerinin sağladığını söyledi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, bugün itibarıyla 10 bin 128 ihracatçı firmayla çalıştıklarını belirterek, "Hedefimiz düzenli ihracat yapan 15 bin şirketin tamamıyla çalışmak." dedi.

- "Sanayicinin desteğe ihtiyacı var"

Başkent OSB Başkanı Şadi Türk de sanayicinin derdinin sadece müşteri bulmak olmadığını, sürekli yatırım yapması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin ne zaman denize düşse can salı olarak sanayiye tutunduğunu belirten Türk, "Şu anda da o günü yaşıyoruz. Keşke bugünleri dünya piyasalarında para bolluğu olduğu dönemlerde daha ciddiye alsaydık. İnşallah her krizden bir ders alarak daha iyi günlere gideceğimizden kuşkumuz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki gelişmiş ilk 10 ülkenin birçoğunun üreterek geliştiğini vurgulayan Türk, "Biz bu tür ülkeleri örnek almalıyız. Bu anlamda sanayi yatırımları önemli. İhracatı artırmak için sanayicinin desteğe ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Türk Eximbank'ın özellikle son 5 yıldır, kaynak aktarımı konusunda, kamu kurumundan çok banka havasında olduğuna işaret eden Türk, bugün kredi vadelerinin uzatılmasından çok, canlı şirketlerin ayakta tutma çabası içinde olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

