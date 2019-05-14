Türk Eximbank'ta üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Bülent Aksu atandı.
Türk Eximbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, bankanın 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde alınan kararlar doğrultusunda Bülent Aksu'nun Yönetim Kurulu Başkanı, Rıza Tuna Turagay'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Enis Gültekin Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Vekili, Osman Çelik'in Yönetim Kurulu Üyesi, Nail Olpak'ın Yönetim Kurulu Üyesi, İsmail Gülle'nin Yönetim Kurulu Üyesi, Fahriye Alev Arkan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığı bildirildi.
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