Türk Eximbank'tan 3 yeni irtibat bürosu

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, 6 Eylül Perşembe günü Erzurum'da açacağı irtibat bürosu ile toplam irtibat büro sayısını 14'e yükseltecek. Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, ihracatçılarla köprü oluşturacak irtibat noktalarının 12'ncisi bu hafta başında Aydın'da, 13'üncüsü ise dün Çorlu'da açıldı. 6 Eylül Perşembe günü Erzurum'da açılacak irtibat bürosu ile toplam sayı 14'e yükselecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, göreve başladığında ihracatçılara

doğrudan, yerinde erişme yönünde bir hedef belirlediklerini, bu çerçevede öncelikle bir tanıtım atağına başlayarak ihracatçılar ile sık sık bir araya geldiklerini belirtti. Tanıtım atağı sürerken Türk Eximbank'ın şubeleşme yönünde ihtiyaç duyduğu altyapı değişikliklerinin gerçekleştirildiğini kaydeden Yıldırım, bu değişikliklerin sonucu 2017'de 8 (Adana, Bursa, Denizli, Konya, Kayseri, Antalya, İstanbul Avrupa ve Gebze şubeleri) ve 2018'de bir (İstanbul Merkez Şubesi) yeni şube açarak toplam şube sayısını 12'ye çıkardıklarını ifade etti.

Yıldırım, ihracat potansiyeli yüksek olan yerlerde irtibat ofislerinin açılmaya devam ettiğini bildirdi. Bu çerçevede 2017'de 5 ve 2018'de Aydın, Çorlu ve Erzurum dahil olmak üzere, toplam 7 irtibat bürosu açılarak toplam irtibat bürosu sayısının 14'e ulaşacağını belirten Yıldırım, "Ocak-temmuz döneminde Türk Eximbank, Aydın'dan gerçekleşen 407,5 milyon dolar

tutarındaki ihracatın 103 milyon doları için finansman sağlamıştır. Öte yandan, Aydın'da desteklerimizden faydalanan ihracatçı sayısı son 1 yılda yüzde 72 oranında artmıştır. Bu yılın ocak-temmuz döneminde Tekirdağ ihracatı geçen yıla göre yüzde 15 düzeyinde arttı. Bu desteklerden faydalanan Tekirdağlı ihracatçılardan her 4 tanesinden 3'ü KOBİ." değerlendirmelerinde bulundu. \ - "Erzurum irtibat bürosu ile 17 ildeki ihracatçılarımızı destekleyeceğiz" Adnan Yıldırım, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği ile imzalanacak protokolle açılacak olan Erzurum irtibat ofisinin 17 ildeki ihracatçı firmaların Eximbank işlemlerini gerçekleştireceğini bildirdi.

Bu sayede Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği çalışma alanına giren Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis,

Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt illerindeki ihracatçıların başvuru işlemleri ve finansman süreçlerinin hızlandırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti: "Açtığımız irtibat ofisleri

aracılığıyla bir yandan bankamızı ihracatçılarımıza daha iyi anlatabileceğiz, diğer yandan da ihracatçılarımızın bize erişimini kolaylaştıracağız. Bu vesile ile firmalarımız, uygulamaya koyduğumuz yeni ürün ve hizmetlerimiz konusunda imzaladığımız protokoller sayesinde, daha hızlı bilgi sahibi olarak ve ihracatın finansmanı alanında bankamızın sunduğu düşük maliyetli kredi ve alacak sigortası imkanlarından faydalanarak daha rahat, güvenli ve istikrarlı bir finansman ortamında ticaret yapma imkanına kavuşacaklar. Bu irtibat ofisleri sayesinde firmalarımızın ihracata yönelmelerinin avantajları konusunda farkındalıklarının artması da sağlanacaktır."